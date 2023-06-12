Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів - Маляр [ Редагувати ]
За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.
Про це повідомляє в Telegram-каналі заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За її даними, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:
Лобкове;
Левадне;
Новодарівка;
Нескучне;
Сторожеве;
Макарівка;
Благодатне.
Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.
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