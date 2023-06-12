Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 червня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті.

За його словами, під час Ставки доповідали командувачі оперативних напрямків, які наразі найбільш важливі та гарячі: "Хортиця" та "Таврія".

Глава держави нагадав, що зараз точаться бої, але є рух українських захисників. І втрати ворога зараз такі, як потрібно нашій країні. За словами Зеленського, хоча погода є несприятливою, дощі ускладнюють завдання, наші воїни показують результат.

"Генерали Сирський (командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський - ред.) та Тарнавський (командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський - ред.) доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, в яких точках потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій", - заявив Зеленський.

Він подякував українським військовим за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце у селах на деокупованій території, та за поповнення обмінного фонду.

Президент додав, що також були доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації, СБУ та Міністерства внутрішніх справ - про стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Наразі Україна активно працює над постачанням необхідної зброї та боєприпасів, додав Зеленський.

"Була і доповідь розвідки - про варіанти дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо та посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут - збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", - зазначив глава держави.