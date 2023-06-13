На східному фронті у Донецькій області українська армія вдало просувається одразу на кількох напрямках. Під синьо-жовтим прапором вже кілька населених пунктів Донеччини. Попри великі втрати бойової техніки й живої сили, росіяни не полишають спроб наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу там відбулося 23 бойових зіткнення.

Авдіївка не встигає оговтатися від ворожих масованих обстрілів. Внаслідок чергових авіаударів понівечені Будинок культури та багатоповерхівки. Поранень зазнали двоє людей.

Та попри ворожі обстріли, у місті й досі залишається понад тисяча семисот мирних жителів.

Вижити у цьому пеклі людям допомагають волонтери.

З артилерії загарбники вдарили по Вугледарській громаді. У селі Богоявленка пошкодило господарські споруди.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий Янгол" (м.Курахове):

Фактично кожного дня йдуть обстріли Богоявленки, його руйнують потихеньку.

Не дивлячись на те, що в цьому селі проживає декілька сотень людей, але коли ти їдеш вулицями, то нікого немає, і складається враження, що це село не придатне до життя і людей тут немає.

Чимало людей і справді виїхало, залишивши тварин. Так, без господарів нині вівчарка Веста. Деякий час твариною опікувалися сусіди. А тепер правоохоронці вивозять і її.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий Янгол" (м.Курахове):

До керівника поліції звернулися власники собаки. Ми перебуваємо в цьому селі, звідки евакуювали собаку.

Авіаудару зазнала і Велика Новосілка. Попри постійну небезпеку, сюди також навідуються волонтери.

Тут, як завжди, гучно. Але є і позитивні новини, тому люди, мені здається, що вже час готувати заявки на евакуацію з Нескучного, Благодатне, Сторожове, Макарівка. Отже, віримо в ЗСУ, все буде Україна.

Напередодні українські захисники звільнили від окупантів село Сторожове. Деокупували населений пункт одеські морські піхотинці. Село було в окупації з березня минулого року.

Позивний "DOC", морський піхотинець:

Спочатку ворог показав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося взяти ініціативу у свої руки й потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено близько 50 осіб особового складу ворога і четверо рашистів було взято в полон.

Внаслідок зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон.

Позивний "Кіндер", морський піхотинець:

Цей "Урал" був повний БК. Він абсолютно був повний. Вони його кинули, там зараз лежить, походу, член екіпажу цього "Уралу", я не знаю. Він вже не може також нам цього сказати. вони повтікали, все кинули.

Поки окупанти стрімко втрачають значну кількість бойової техніки та живої сили, наші оборонці продовжують штурмові дії. На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися до семисот метрів.

Олександр Штупун, Речник Генерального штабу Збройних сил України:

Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.

Поразкою завершилися й безуспішні спроби наступу росіян на Луганщині в районі Білогорівки. У відповідь окупанти підступно вдарили по Новоселівському, Білогорівці та Невському.

Артем Лисогор, керівник Луганської військової адміністрації:

Вони б'ють по домівках цивільних - росіяни не полишають спроб знищити Невське. Під час одного з денних обстрілів мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав чоловік.

На кількасот метрів Сили оборони просунулися вперед у сосновому лісі під Кремінною, відтиснувши ворога.

Також днями наші захисники визволили ще два населених пункти Донеччини - Благодатне та Макарівку. Відтепер там знову майорить синьо-жовтий стяг.