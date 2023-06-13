Щоб звикнути до протезів та відновити правильну ходу, Ігор виконує різноманітні вправи.

Країни-партнерки надають Україні й іншу підтримку, лікуючи наших поранених. Іноземні фахівці приїздять до України й разом з нашими медиками проводять унікальні операції. Саме таку зробили львівські хірурги разом з австралійськими колегами військовому Ігорю Крупнову. Чоловік, якому вживили в ноги металевий імплант, почав ходити.

Ігор - перший пацієнт в Україні з остео-інтеграційним протезом обох ніг. Тобто він добре відчуває та розрізняє поверхню, якою ходить. Скільки коштує подібне протезування, з'ясувала Христина Гашенко.

Щоб прикріпити металеві стопи до вмонтованих тримачів у ноги Ігоря, треба трохи більше 10 секунд. Тепер для чоловіка це звична щоденна справа.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Бачите, що воно дуже просто максимально швидко монтується, вдяг і пішов. Це просто, як нога. Я не знаю, як це по-іншому сказати, просто як своя нога.

Тяжкого поранення обох ніг Ігор Крупнов зазнав минулоріч, у листопаді. Чоловік разом із побратимами підірвався на ворожій міні поблизу Херсона. Військовий переніс 9 складних операцій. Одна із них - це вживлення в ноги металевих конструкцій, до яких згодом медики прикріпили стопи. Вперше в Україні таку надскладну операцію провели австралійські медики спільно з львівськими хірургами.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Я їх не знімаю цілий день. Я їх знімаю тільки у ввечері перед тим, як уже відпочивати. А так дискомфорту ніякого, дуже зручно.

6 тижнів реабілітації знадобилося Ігорю, щоб стати на металеві стопи. Відновити ходу непросто. Тож чоловік з милицями.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Для підстраховки мають бути милиці, а з наступного тижня я від них відмовляюся і переходжу на палки, і з ними походжу 1-2 тижні, і потім взагалі від них відмовляюся.

Відчуття поверхні під ногами - головна перевага цього протезування. Медики запевняють: з такими імплантами пацієнт добре відрізняє де асфальт, а де трава. Щоб перевірити, чи справді це так, виходимо з Ігорем на вулицю. Чоловік спочатку проходить по асфальту, а згодом ступає на траву.

Так, по сходах не дуже комфортно, а коли заходжу на траву, я відчуваю, що тут м'якенька поверхня така, наче я своїми ніжками ходжу, дуже приємно.

А ще жодних набряків ніг, які зазвичай виникають на перших етапах звичного протезування.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

У мене таких проблем немає. Ви ж бачите, очі горять так, що моральний стан на тому рівні, який і має бути після протезування.

Та найголовніше - Ігор тепер мобільний. Без жодних перешкод чоловік сів за кермо своєї автівки.

Для Ігоря це вже шоста поїздка.

Тривала хода Ігорю наразі не під силу. Майже пів року чоловік не міг самостійно рухатись. Тож щоб звикнути до протезів - треба час. У реабілітаційній залі лікарні Ігор розповідає: під час ходіння найбільше болять коліна.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Характер болю трохи змінився. Спочатку однаково боліли в цій зоні. Зараз тут майже не болять, зараз болить на лівій нозі тут.

Загоєння та звикання до протезів у Ігоря за планом, переконують реабілітологи. Жодних ускладнень. Біль, що турбує в колінах - це артроз.

Роксоляна Шміло, реабілітолог:

Це дуже така стандартна річ для людей, яка розвивається в принципі з 20 років. Тобто відбулася вертикалізація. Маса тіла, яка пішла на коліна, бо ми їх активно використовуємо під час ходьби, викликала такий дискомфорт, біль в процесі руху.

Щоб звикнути до протезів та відновити правильну ходу, Ігор виконує різноманітні вправи. Наразі це 3 години реабілітації щодня.

Всього у світі такі деталі виготовляють лише 2 компанії. Щоб в Україні започаткувати тривале протезування, потрібно сертифікувати імпланти.

Олег Самчук, гендиректор Першого медоб`єднання Львова:

Україна зараз є столицею протезування у світі через війну, на жаль. Тому ці технології запускаються в Україні. Це під патронатом міністра. Це буде зроблено протягом 1-2 місяць.

Протезування однієї ноги в середньому коштує 35 тисяч доларів. Усе залежить від висоти ампутації. Вже після сертифікації деталей, у Львові планують закупити все необхідне для такого протезування наших захисників.