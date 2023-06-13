Навідувати в шпиталях захисників, які постраждали під час виконання бойових завдань - вже традиція для командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Поранені, але не зламні. Наші захисники, навіть коли потрапляють на лікарняне ліжко, зазнавши поранень на полі бою, не падають духом. Наша знімальна група - побувала в одному з військових госпіталів. Як лікують і як підтримують бойовий настрій воїнів - дивіться в наступному матеріалі.

Такий вигляд мають пекельні будні українських захисників на полі бою. Там небезпека чатує на бійців буквально на кожному кроці й щосекунди.

Й іноді ворожі снаряди чи кулі таки дістають до наших воїнів.

Злагоджена робота побратимів та військових медиків зберігає бійцям життя. Далі - лікування в шпиталях. Це - один з них.

Олександр Серебряков, начальник військового госпіталю:

Наш заклад - це рівень, так скажемо, гарнізонного військового госпіталю. Тому надається загальнохірургічна допомога, травматологічна допомога. Окремо, якщо брати хірургічний профіль, є відділення стоматології, ЛОР, офтальмології, відділення гнійної хірургії.

Та не лише медична допомога важлива для воїнів, кажуть у шпиталі. Моральна підтримка - ще одна складова для успішного одужання.

Навідувати в шпиталях захисників, які постраждали під час виконання бойових завдань - вже традиція для командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

- Щиро дякую, що на полі бою проявили себе з найкращого боку, за те, що виконали обов'язок солдата, за те, що боронили Україну, за те, що билися як герой - щиро вам за це дякую. Бажаю вам якомога скорішого одужання, постановки до строю. Чи інші плани? - Виключно до строю! Я як найшвидше хочу повернутися. Лікарі роблять все для того, щоб ми швидше відновилися.

Такі зустрічі допомагають не лише підтримати бійців, а й дізнатися про їхні нагальні потреби, зазначає генерал-лейтенант.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Хлопці подали деякі проблемні питання, які в найкоротший термін ми обов'язково вирішимо. Але жодних питань стосовно лікування у них не виникало. Наші лікарі, медичні сестри - це ангели-охоронці, які завжди поруч із нашими пораненими - вдень та вночі.

Чимало з цих воїнів вже чекають на закінчення лікування. Кажуть: на полі бою залишаються їхні побратими, з якими потрібно продовжувати гнати ворога з української землі.