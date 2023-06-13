В операції взяли участь спецпідрозділ МВС "Азов", підрозділи Національної гвардії України, дві роти батальйону "Дніпро-1" та бійці 79-ї аеромобільної бригади.

Маріуполь - це Україна. Сьогодні 9 річниця визволення цього міста від сепаратистів і бойовиків. Боротьба за Маріуполь розпочалася у лютому 2014, на тлі анексії Криму та захоплення Донецька. Як це було? Пригадаймо.

Весна 2014. путін розпочинає операцію із так званого захисту "рускагаварящіх" на Донбасі. Очільник кремля дав старт втіленню свого імперського проєкту - "Новороссія".

путін, квітень 2014:

Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан востока Украины. Это Новороссия. Это территории, которые были переданы Украине в 20-х годах советским правительством.

Серед стратегічних міст для російської влади був і Маріуполь. Промисловий центр, Азовське море, водне сполучення з уже анексованим Кримом. Сюди руська весна прийшла вже після окупації Донецька.

13 квітня найманці здійснили напад на мітинг прихильників соборності України, 9-ро людей потрапили до реанімації. А бойовики захопили будівлю міської ради й вивісили на її даху прапор так званої "ДНР" - усе це під гучні овації проросійської частини населення.

Вже наступного дня українська влада оголосила про початок антитерористичної операції, метою якої було повернення під свій контроль захоплених бойовиками міст сходу України.

У травні під прапорами фейкової ДНР та російської федерації пройшли демонстрації у самому Маріуполі.

9 травня у середмісті тривало протистояння між українськими силами та сепаратистами. Зрештою, наших захисників вивели з Маріуполя.

Дмитро Кошка, учасник визволення Маріуполя:

В місті не залишилося нікого. Не було влади ніякої. Ні нашої, ні загарбників. Тобто, ми їх відбили, вони відійшли. Але через нерозуміння, що відбувається - і ми відійшли. Місто стояло просто пусте.

У місті панував хаос. Деінде було чутно стрілянину, Маріуполь охопило мародерство. сепаратисти з бойовиками - продовжували влаштовувати мітинги за приєднання до росії.

У цей час тривала підготовка до визволення Маріуполя. Ставку Україна зробила на добровольчі формування.

13 червня. Світанок. Початок штурму міста нашими бійцями.

В операції взяли участь спецпідрозділ МВС "Азов", підрозділи Національної гвардії України, дві роти батальйону "Дніпро-1" та бійці 79-ї аеромобільної бригади.

Олексій Лисенко, учасник визволення Маріуполя:

Сам штурм Мариуполя - это было больше похоже на милицейськую операцию. У противника из крупного оружия был БРДМ с пулеметом, который буквально в первые минуты боя мы подбили.

"Азовці" застосували саперну зенітну установку. Завдяки їй вдалося розчистити шлях штурмовим групам. Мета - взяття штабу бойовиків, вони його облаштували у відділенні банку. Складність полягала в тому, що усі підступи найманці - замінували фугасами.

Втім, це не завадило просуванню наших бійців. Вони ліквідували опорні точки бойовиків, знищили їхню техніку та відновили контроль над усіма спорудами у місті. Кількох терористів - ліквідували. Десятки злочинців - затримали. Вже 13 червня над Маріуполем замайорів синьо-жовтий стяг.