У вівторок, 13 червня, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про те, що російські військові в черговий раз відкрили вогонь по Херсону, який підтопило через підрив загарбниками Каховської ГЕС.

Голова ОВА закликав усіх мешканців негайно пройти в укриття.

Прокудін поки не надав жодної додаткової інформації про обстріл.