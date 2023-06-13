Окупанти знову атакують підтоплений Херсон [ Редагувати ]
У вівторок, 13 червня, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про те, що російські військові в черговий раз відкрили вогонь по Херсону, який підтопило через підрив загарбниками Каховської ГЕС.
Голова ОВА закликав усіх мешканців негайно пройти в укриття.
Прокудін поки не надав жодної додаткової інформації про обстріл.
по темі
У пʼятницю, 9 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що окупанти знову обстріляли Херсон
У вівторок, 13 червня, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що кількість загиблих через російський обстріл Кривого Рогу зросла
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення,
В ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Зафіксовано "приліт" по центру міста
Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область