У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вдень 13 червня сталися вибухи. Їх чули мешканці у різних частинах міста.

Про це повідомив легітимний мер Іван Федоров.

За його словами, гучний одиночний вибух чули мешканці на півночі міста. Крім того, глухий вибух мелітопольці чули у центрі.

"У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня "бавовна", - наголосив Федоров.

Міський голова деталей "бавовни" не повідомив.