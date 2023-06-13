У Мелітополі сталася "бавовна": у місті пролунали вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вдень 13 червня сталися вибухи. Їх чули мешканці у різних частинах міста.
Про це повідомив легітимний мер Іван Федоров.
За його словами, гучний одиночний вибух чули мешканці на півночі міста. Крім того, глухий вибух мелітопольці чули у центрі.
"У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня "бавовна", - наголосив Федоров.
Міський голова деталей "бавовни" не повідомив.
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