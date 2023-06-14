Окупанти атакували Одесу "Калібрами": названі наслідки удару [ Редагувати ]
російські військові, вночі 14 червня, завдали ракетного удару по Одесі. Працювали сили ППО.
Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".
В ОК "Південь" повідомляють, що війська рф з акваторії Чорного моря випустили по Одесі ракети "Калібр". Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в районі одного з бізнес-центрів. Також, зафіксовано влучання по складському приміщенню.
Сили протиповітряної оборони, попередньо, збили 2 ворожі цілі.
Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування, крамниці та складське приміщення.
Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.
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