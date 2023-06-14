Троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області рано вранці у середу, 14 червня.

Про це повідомляє в Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Рашисти вдарили удосвіта - о 5-й ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці", - розповів він.

Краматорськ

Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську. Ракети, випущені окупантами, влучили у приватний сектор міста у Краматорську, вщент зруйнувавши щонайменше 5 і пошкодивши зо два десятки приватних будинків.

Костянтинівка

Одна людина загибла і одна поранена - у Костянтинівці. У Костянтинівці - два будинки зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі.