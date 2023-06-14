росіяни обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: багато загиблих [ Редагувати ]
Троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області рано вранці у середу, 14 червня.
Про це повідомляє в Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Рашисти вдарили удосвіта - о 5-й ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці", - розповів він.
Краматорськ
Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську. Ракети, випущені окупантами, влучили у приватний сектор міста у Краматорську, вщент зруйнувавши щонайменше 5 і пошкодивши зо два десятки приватних будинків.
Костянтинівка
Одна людина загибла і одна поранена - у Костянтинівці. У Костянтинівці - два будинки зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі.
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