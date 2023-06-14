Екс-суддя Чаус отримав 10 років в'язниці за хабарництво [ Редагувати ]
Джерело: ТСН.ua
ВАКС сьогодні оголосив вирок у справі екс-судді Дніпровського райсуду Києва. Він отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-службу САП. Як повідомили джерела, мова йде про Миколу Чауса.
"14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тисяч доларів (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", - йдеться в повідомленні.
Так, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав Чауса винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 ККУ ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").
За вироком суду колишньому судді призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.
При цьому вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.
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