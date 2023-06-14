В Україні поранили депутата держдуми рф Адама Делімханова. Про це повідомив пропагандистський телеканал "Звезда" з посиланням на прес-службу держдуми.

Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив.

Деталі поранення найближчого соратника Кадирова не наводять. Де саме його було поранено, також не уточнюється.

рамзан кадиров прокоментував новину про поранення депутата Делімханова:

Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать.

Делімханов і Кадиров

У вівторок, 14 червня українські Telegram-канали, посилаючись на повідомлення політолога Кирила Сазонова, який воює на боці ЗСУ, писали, що Адам Делімханов був убитий українськими Силами спеціальних операцій у Приморську Запорізької області. Велику колону з Делімхановим та ще 200 бійців начебто накрили з артилерії.

Нагадаємо, що Делімханов нещодавно брав участь у публічній сварці "кадировців" і "вагнерівців".