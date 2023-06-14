У Маріуполі росіяни почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху [ Редагувати ]
Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.
Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.
"Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?" - написав Андрющенко.
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