Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що дотримання інформаційної тиші важливо для роботи ЗСУ. Розголошення пересувань військових чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає бійцям затриматись на позиціях. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

Наша ключова задача, нашої інформаційної політики, - це допомагати збройним силам і підтримувати їх.

Вона зауважила, що інформаційна кампанія під час наступу - це частина загального воєнного плану. У прийнятті рішень щодо інформування бере участь, в тому числі головком ЗСУ Валерій Залужний.

Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди.

Крім того, зазначила вона, окупанти також фіксують наші втрати, визначаючи свою ефективність.