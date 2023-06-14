У російській Казані сильна пожежа (відео) [ Редагувати ]
У середу, 14 червня, у російській Казані, увечері зайнялася житлова багатоповерхівка. Пожежа почалася на даху будівлі. Про це повідомляє російський Telegram-канал.
Як зазначають у мережі, зараз горить практично весь дах житлової будівлі. У МНС уточнили, що спалахнула покрівля будинку на вулиці Чехова.
На місці інциденту працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих, ймовірно, поки що немає.
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