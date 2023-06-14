У середу, 14 червня, у російській Казані, увечері зайнялася житлова багатоповерхівка. Пожежа почалася на даху будівлі. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Як зазначають у мережі, зараз горить практично весь дах житлової будівлі. У МНС уточнили, що спалахнула покрівля будинку на вулиці Чехова.

На місці інциденту працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих, ймовірно, поки що немає.