Голова "Енергоатому" Петро Котін розповів про те, що через підрив окупантами Каховської ГЕС для Запорізької АЕС тільки додалося проблем.

Він зазначив, що через руйнівні дії росіян, немає більше штатного джерела живлення ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Це додає проблем, тому що якщо потрібно, то води з Каховського водосховища вже немає. Коли ми зайдемо на Запорізьку атомну станцію, я дуже сподіваюся, що рашисти мирно її покинуть і не додадуть порушень безпеки, і її можливо буде привести в порядок і підключити в енергосистему.

При цьому він сказав, що зараз питання безпеки на окупованій станції викликає серйозну заклопотаність.