Країни-члени НАТО розглядають дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Фінляндії та Ізраїлю. Про це повідомив резидент Чехії Петро Павел в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зауважив, що гарантії безпеки - це дуже широкий термін. Є декілька варіантів гарантій для України.

Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один - це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині.

При цьому Павел вважає, що країни-члени НАТО зафіксують на папері те, що вони вже роблять для України, а також включать довгостроковий план підтримки. Він зазначив, що для нього це вже звучить як гарантія.

Але, звісно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Та якщо є готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії.

Приклад Фінляндії

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй були надані гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу, зокрема й положення статті 5 про колективну оборону, під яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Приклад Ізраїлю

"Ізраїльська модель" передбачає 10-річне зобов’язання із США щодо безпеки. Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Проте про залучення статті 5 не йдеться.