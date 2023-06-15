Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу [ Редагувати ]
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Депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Зазначається, що таку резолюцію схвалили 425 голосами "за", 38 "проти" та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".
Так, поки Україна не набуде повноправного членства, ЄС та союзники по НАТО мають тісно співпрацювати з державою, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.
Парламент наголошує, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.
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