Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У нас тривають і наступальні, і оборонні дії. Треба розуміти, що по багатьом напрямках наступ здійснюють Збройні сили України, але і ворог наступає, скажімо, на сході. Якщо говорити про наші оборонні дії, тут все просто, ворогу не дають просунутись взагалі, і жодної позиції ми не втратили. Що стосується наступу, то тут навпаки, ми просуваємося: ворогу ми не даємо просуватися, а самі просіваємось.

На різних ділянках - різні успіхи, але вони є на всіх напрямках. Треба розуміти, що це не буде "кіношвидкість", коли за годину проходить майже все життя героя. Це війна і процеси відбуваються значно повільніше, ніж хочеться. І Ми повинні розуміти, що ворог просто так свої позиції здавати не буде. Є величезний опір. Збільшилася кількість і ракетних ударів, і авіаційних. Збільшилася кількість артилерійських і мінометних обстрілів. Ворог всім силами намагається зупинити наступ Сил оборони України.

Якщо говорити про Схід, ворог там концентрує величезну кількість своїх засобів і сил. Більше того, ворог туди підтягує резерви. Ми зафіксували туди переміщення певне. Вони посунули, скажімо, до Бахмутського напрямку один з підрозділів, які вони переміщають з інших напрямків. Там тривають довкола Бахмута бої. Наші сили намагаються просуватися - ворог не дає.

На Півдні на декількох напрямках триває наступ. Це і Бердянській напрямок, і Маріупольський напрямок. Різні ділянки, де зараз відбувається просування. Подекуди є успіхи. Але наші Збройні сили стикаються з потужним опором ворога. Тому це дуже серйозна і запекла боротьба.