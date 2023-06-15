Окупанти країни-агресора росії атакують із застосуванням мінометів, артилерії, авіації з дронів-камікадзе, намагаючись зупинити ЗСУ, сказала Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сили оборони України просуваються відразу на декількох ділянках фронту. На півдні військам рухатися складно, оскільки окупанти росії там все замінували, але наступ йде впевнено. Ворог використовує міномети, артилерію, авіацію і дрони в спробі зупинити атаки української армії. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона розповіла про те, що ЗСУ наступають на декількох ділянках фронту. Однак і ворог також веде наступальні дії на деяких напрямках.

"Тобто на сьогоднішній день ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Йде дуже серйозне протистояння", - пояснила ситуацію Маляр.

За словами заступниці голови Міноборони, російські окупаційні підрозділи стали більше застосовувати міномети, артилерію, авіацію і дрони, щоб спробувати зупинити наступ армії України.