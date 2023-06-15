Рушійна сила нашої енергосистеми. В часи блекауту, коли росіяни цілили ракетами по ТЕЦ та розподільних вузлах, АЕС продовжували працювати та виробляти струм для критичної інфраструктури. Після такого, в прямому сенсі, пекельного сезону - реакторам потрібен ремонт. На одній із атомних електростанцій після планового ремонту запустили енергоблок. Роботи на об'єкті вдалося завершити на двадцять днів раніше, ніж планували. І це, запевняють в Міненерго, забезпечить стабільну роботу енергосистеми. Особливо зараз, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Більше про це - у нашому репортажі.

Це - машинна зала одного з енергоблоків атомної станції. Тут дуже гучно. А це означає, що електроенергія - виробляється.

Всі системи блока працюють в штатному режимі. Три системи безпеки в режимі очікування, 5 дизель генераторів в режимі очікування.

За тим, як працює енергоблок, оператори атомки стежать з моніторів. Уважно контролюють усі параметри роботи. Його потужність - тисяча мегават. І цей блок щойно під'єднали до мережі після планового ремонту.

Едуард Гуцаленко, начальник зміни:

Відбувається планове навантаження енергоблока. Все в нормі. Наразі зауважень, якихось дефектів, які впливають на несення навантаження, немає. Блок вийшов після ремонту. Навантаження здійснюється в плановому порядку.

Потужний атомний блок вдалося запустити раніше, ніж планувалося. Ремонт проводили лише зусиллями українських енергетиків.

Павло Ковтонюк, генеральний директор атомної електростанції:

Раніше майже на 20 діб блок був пущений в роботу. Були оптимізовані і скорочені операції, які проводилися, ну я так скажу - вперше в Україні і вперше на нашій станції. Ми самі виконали силами НАЕК "Енергоатом". Це не тільки робота була працівників нашої станції. Це була робота всього колективу НАЕК "Енергоатом".

До полуночі сьогодні буде блок вже на повній потужності виведений. Я так розумію. Да.

Тож, відсьогодні в Україні дають електроенергію шість з дев'яти енергоблоків атомних станцій, розташованих на підконтрольній державі території. А це, кажуть енергетики, - додасть нам світла після надскладної зими, яка стала викликом як для усіх українців, так і для енергетиків.

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Всі 9 енергоблоків взимку працювали. Зараз настав час перевантажувати енегоблоки. Цей енергоблок також. Коли блок перевантажується, в ті дні ми виконуємо необхідний ремонт цього енергоблоку. Дуже добре, що і персонал ремонтний, і керівництво станції відпрацювали на завдання Міністерства енергетики якомога швидко як могли. І зараз на 20 фактично діб раніше терміну виводу з ремонту блок сьогодні був включений.

Достроковий вихід з ремонту атомного блоку, кажуть в Міненерго, особливо важливий в умовах зменшення гідрогенерації через підрив Каховської ГЕС. Відтак, дефіцит потужності в енергосистемі, який виник після цього теракту, доводиться заміщати атомною генерацією. Тож в Україні розгорнули наймасштабнішу за часи незалежності ремонтну кампанію на всіх підконтрольних енергетичних об'єктах.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Кожен день, який ми зможемо зменшити термін ремонту. Кожен день, який ми можемо додати в енергосистему додаткову потужність, ну це, знаєте, дуже складний виклик, але це дуже важливо для балансування і підтримання нашої енергосистеми.

Відсьогодні об'єднана енергосистема України посилилась на тисячу мегават електроенергії. Загалом за минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, прозвітували в Міненерго. А це означає - що ми знову матимемо резерви потужності. Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби українці й надалі були зі світлом.