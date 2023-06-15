Про хід контрнаступу і втрати ворога Даніїл Снісар детальніше розпитав секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковника СБУ - Романа Костенка. Інтервʼю з ним - далі.

Пане Романе, Ми бачимо, що наші військові просуваються і, звичайно, ми радіємо кожному звільненому місту. Але в попередніх інтервʼю ви казали, що не варто очікувати таких стрімких визволень територій, як на Харківщині чи Херсонщині. Чому тут буде інша ситуація?

Роман Костенко, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голос", полковник СБУ:

Ми маємо розуміти, що ворог підготувався до нашого наступу. Ми бачили, яку сильну оборону він створив і скільки резервів підтягнув. Можна окремо розглядати Харківську операцію, Херсонську операцію - можна розкласти їх по частинам. І зрозуміти, що то було ситуативно, то були серйозні рішення наших командирів, які брали на себе відповідальність і досягли успіху. Зараз ворог підготувався і створює декілька рівнів оборони, декілька ешелонів. Тому на начальному етапі буде складніше прорвати першу-другу лінію оборони, для того, щоб вийти на оперативний простір. Я вважаю, що ці моменти, коли ми зараз просуваємося по кількасот метрів - вони створять подальші умови для прориву лінії противника. При цьому, треба розуміти, що на східному напрямку ворог продовжує нас атакувати. Наші війська героїчно тримають оборону, але ворог ще не видихся повністю і ще є можливість проводити в нього наступальні дії. Тому у нас активні дії більше на Запорізькому. А противник намагається посувати нас і в Марʼїнці, і на Авдіївському напрямку і вище туди на Купʼянському.

Російська пропаганда розганяє інформацію про начебто величезні втрати з боку України - фізичні та технічні ресурси. Що Вам відомо про втрати з обох сторін? Яке співвідношення - чи є у вас такі дані?

Роман Костенко, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голос", полковник СБУ:

Втрати є. Звичайно, що під час наступу їх не може не бути. Але за моєю інформацією, і те, що ми в комітеті розглядаємо - вони значно менші, ніж говорить противник. Я просто хочу сказати, що підрозділ, з яким я працюю - сьогодні вночі ми знищили 5 одиниць ворожої техніки. При цьому, не втративши жодного засобу ураження.

Яку зброю найактивніше використовує ворог на лінії фронту?

Роман Костенко, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голос", полковник СБУ:

Якщо ми говоримо про фронт - це артилерія різних типів ракетна. РСЗО, ракетні системи залпового вогню. Це ствольна артилерія. Останнім часом ми бачимо, що вони почали використовувати авіацію. Бобми керуючі, або наносять удар ракетами. Вони почали більше застосовувати літаки-камікадзе-беспілотники... але все ж таки основа - це артилерія.

Дехто з західних експертів стверджує - те, що ми зараз бачимо на полі бою - це лише промацування слабких місць противника. Головний удар ще попереду, а серед передумов - називають накопичення значних технічних ресурсів і відрізання сухопутного коридора між Росією та Кримом. Чи згодні ви з такою думкою?

Роман Костенко, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голос", полковник СБУ:

Це було б логічно, це було б правильно. Ми розуміємо, що перекрити протяжність фронту - таких ресурсів немає ні в нас, ні в рф. Зараз буде вибраний, я вважаю, що вже вибраний - основний напрямок для наступу. А вже в цьому напрямку будуть обрані конкретні напрямки, де будуть наступати наші війська. Можливо, на декількох, там два-три буде вибрано, для того, щоб розвинути успіх на одному з них. При тому, що з яким ворогом ми маємо справу - відвоювати у нього кілометр, півтора кілометри, два. Це дуже багато. Тому що це якраз ті кілометри, на яких ворог побудував найсильнішу оборону.

Каховська ГЕС... Досі лунають заяви, що начебто ця катастрофа - не справа рук росіян. А дамба просто самозруйнувалася або ще одна безглузда версія - що вона впала від українських ракет. Що Ви можете відповісти тим людям, які вірять таким вкидам?

Роман Костенко, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голос", полковник СБУ:

Ну це наратив росіян, які намагаються і через свої контрольовані засоби масової інформації, через деякі західні просунути цей наратив - наче це українці. Я скажу, що я був там безпосередньо у цю ніч підриву. Ми там літаємо, і бачили як ворог відвів свою техніку. Ми подумали, що це через те, що ми завдаємо їм там великих втрат. Потім ми бачили, що вони готували нові лінії - ми не могли зрозуміти, навіщо, якщо у них повністю вибудована перша-друга лінія. Вони вище почали. Плюс ми зловили їх перехоплення, коли вони за день до підриву... просто давали команду своїм командирам довести до бійців, щоб вночі контролювали рівень води, контролюйте рівень води. Отакі перехоплення ми ловили, які вони давали своїм бійцям. Тому, звичайно, вони це готували, і хотіли, щоб якомога менше бійців загинули під час цієї аварії.