Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики таки відвідав Запорізьку АЕС. Вчора, нагадаю, Рафаель Гроссі змушений був відкласти візит на обʼєкт з міркувань безпеки. Як запевнив гендиректор МАГАТЕ, після відвідування станції рівень води, необхідний для охолодження реакторів, наразі достатній. Він пообіцяв, що інспектори агенції залишаться на обʼєкті.

Втім, хто може гарантувати безпеку на ЗАЕС, яку контролюють військові країни-агресорки? Тим більше, що є інформація про мінування станції. Як і ще одного іншого потенційно небезпечного - з'ясовував Михайло Манилюк.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Каховську ГЕС російські окупанти замінували ще торік восени. Про це неодноразово заявляла українська розвідка. А вище керівництво країни інформувало весь світ! І от зараз Україна знов попереджає - ця трагедія може бути лише початком у ланцюгу російських терактів!

Григорій Плачков, екс-голова Державної інспекції ядерного регулювання (2017-2021):

Коли АЕС виробляє електроенергію, вона потребує більше води і дійсно може не вистачить охолоджувальної спроможності ставків-охолоджувачів.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Зниження рівня води в Каховському водосховищі - це загроза для нормального функціонування Запорізької атомної електростанції! На цих супутникових знімках видно - притока до ставка, що є джерелом охолодження реакторів станції, - обміліла! На АЕС уже запровадили режим економії.

Олег Коріков, в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України:

Енергоблок тисячу мегават споживає приблизно пів кубометра на секунду води і відповідно на рік, якщо перерахувати, то це десять або п'ятнадцять мільйонів кубометрів води на рік. Наразі всі шість енергоблоків знаходяться в зупиненому стані, таким чином споживання води значно менше.

Керівництво "Енергоатому" заспокоює - в охолоджувальному ставку наразі достатньо води для забезпечення потреб станції!

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Каховське водосховище воно для того, щоб підпитувати цей ставок, якщо рівень буде падати в ньому. Він буде падати, якщо блоки будуть експлуатуватися, зараз вони стоять всі і навіть той, який в гарячому стані, він стоїть, реактор заглушений. Якщо всі блоки будуть працювати на ЗАЕС, потрібно буде один раз на місяць здійснювати підпитку цього ставка.

Навіть якщо рівень води у ставку повільно спадатиме, є альтернативні джерела постачання - переконують атомники. Є тільки одне але - зараз на станції хазяйнують російські окупанти.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

Вони замінували периметр станції, десь до тисячі людей особового складу перебувають там, використовують її, як таку ядерну фортецю, саму промислову зону АЕС і, на жаль, є і боєприпаси, є і важка техніка.

Російські терористи будь-якої миті можуть навмисно пошкодити систему охолодження. І тоді катастрофи не уникнути!

Гліб Репіч, кандидат хімічних наук:

Води достатньо, щоб охолоджувати реактори в холодному стані, тобто коли вони вимкнені. Але тут же треба не забувати, що для того, щоб вода крізь них проходила, треба електрика. Зазвичай станція використовує просто зовнішню мережу електричну, до якої вона під'єднана. Або, якщо мережа зруйнована, то дизельгенератори є резервні. Пошкодять систему охолодження, тобто дизельгенератори чи просто якусь архітектуру цієї станції, яка відповідає за охолодження - це може призвести до катастрофічних наслідків.

Олег Коріков, в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України:

Виробничі приміщення Запорізької АЕС використовуються як укриття для військового обладнання, ми фактично втратили аварійну готовність і реагування. Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з радіаційного моніторингу. Це є порушення вимог ядерної та радіаційної небезпеки!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Через загрозу теракту на Запорізькій АЕС Президент України зустрівся з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергетики. Володимир Зеленський вкотре наголосив на тих загрозах, які створює окупація станції рашистами.

Володимир Зеленський, Президент України:

Поки там окупанти - ризик є для усього світу і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під українській контроль здатні гарантувати безпеку і ми зробимо все для цього. Добре, що МАГАТЕ пропонує відправити до нас в Україну групу експертів.

Олег Коріков, в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України:

Ризики для станції непередбачувані і дії окупантів, от самий скажімо великий виклик на сьогодні.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Непередбачуваною є ситуація й на хімічному заводі "Кримський Титан", що розташований у місті Арм'янськ на окупованому півострові. В Головному управлінні розвідки України знову застерігають - російські війська також завезли на підприємство вибухівку і мінують територію!

Андрій Юсов, представник ГУР МО:

Насправді насамперед це може бути демонстративний шантаж. Це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо зокрема по Запорізькій станції, по інших об'єктах. Також це розгляд сценарію вивід з ладу підприємства на випадок відступу і втечі рашистських окупантів.

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ. А також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Внаслідок імовірного вибуху на заводі у повітря можуть потрапити тисячі тонн отруйних речовин. Це буде катастрофа міжнародного масштабу, адже постраждають не лише жителі Криму, а й населення семи областей України, плюс цілі регіони Туреччини та, власне, самої росії.

Гліб Репіч, кандидат хімічних наук:

Екологічний ефект буде колосальний. Тому що по перше - ця кислота розіллється навколо станції, що зробить цю землю непридатною ні до чого взагалі! Воно може випадати потім у вигляді кислотних опадів. А от це, до речі,дуже погано, це екологічний ефект і цей вплив може з вітром, з цими опадами розповсюджуватися на сотні кілометрів!

Анна Амбросова, промисловий еколог:

Викиди діоксиду сірки, хлороводню, інших речовин, які там можуть бути, спричинять скоріш за все вплив на біоту, на гідробіоти, на рослини. Військові дії рф спричиняють екоцид.

Михайло Манилюк, кореспондент:

До російської анексії півострова "Кримський титан" був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. На його території лише за приблизними підрахунками, зберігається до двохсот тонн технологічного аміаку. У серпні 2018-го року на "Кримському Титані" відбулися викиди невідомих речовин - були пошкоджені присадибні ділянки поблизу, а жителі Арм'янська стали запасатися респіраторами.

Двоокис титана у світі виробляється лише на трьох заводах. Це дуже складне і небезпечне виробництво! Та хіба це може зупинити російських терористів?!

Ескендер Барієв, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру:

Ми бачимо, що вони, даже то, що засіяли ліс 600 гектарів, планували ще три тисячі засіяти, но у них от зараз виникає дуже великі проблеми і це говорить про те, що вони дійсно не збираються залишатися в Криму, а будуть робити все, щоби знищити все в Криму і залишити руїни!

Михайло Манилюк, кореспондент: