Активізацію ворожої артилерії та авіації на цьому напрямку відмічають і військові.

Після відносного затишшя на Горлівському напрямку активізувалась робота ворожої артилерії. Побоюючись нашого наступу, в цьому районі росіяни рівняють із землею міста і села в тилу українських позицій. Від щоденних обстрілів та авіанальотів страждають передусім селище Нью-Йорк та місто Торецьк. Чому це відбувається - розкаже Стас Кухарчук.

Цих песиків безпритульними зробила російська авіація кілька тижнів тому. Вони жили на заправці в Торецьку - їх доглядали і годували тутешні працівники. Після авіаудару - заправка знищена, люди загинули, а собаки лишилися охороняти руїни. І така ситуація в Торецьку майже скрізь - окупанти щоденно змішують місто з землею.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Цей снаряд випущений з БМ21 "Град" росіянами чітко показує напрям, де знаходиться окупована Горлівка. Саме звідти росіяни, принаймні останні півтора місяці все частіше почали обстрілювати місто шахтарів і ось наслідки цих прильотів ви бачите наочно.

Активізацію ворожої артилерії та авіації на цьому напрямку відмічають і військові. Смугу оборони тут тримає 24 бригада імені Короля Данила. З 14-го року в цих місцях росіянам не вдалось просунутись ні на метр, розповідає Михайло. Тому точки в росіян пристріляні роками. Зараз у такий дикий спосіб просто намагаються вибивати наші тили.

Михайло - заступник командира підрозділу 24 ОМБР ім. Короля Данила:

Все, що було тут, в цих районах - воно пішло на Бахмут. Бахмут, відповідно, противник виконав свою задачу і повернулось знову сюди. Перші дні, як вони тільки повернулись звідти сюда, вони думали, що знову попробують наступати …в моєму напрямку противник двічі пробував наступати, поніс великі втрати і більше активних дій не проводить.

Не проводить і намагається окопуватись. Та будь-який рух на позиціях "королевичі" моментально присікають мінометним вогнем. Щоправда, наші хлопці б'ють по ворожих позиціях, а не по цивільному населенню.

Ну це таке локальне місце, а так вони масштабніше укріплюються в інших місцях - це конкретно траншея, окоп.

Так В'ячеслав готується до бойової роботи. На складі боєкомплекту його мінометної батареї зважена і підписана кожна міна. В цивільному житті Слава працював фітнес-тренером у Сумах, тому важливість кожного зайвого грама - добре розуміє.

В'ячеслав - військовослужбовець 24 ОМБР ім. Короля Данила:

Якщо в нас кожна міна від наступної буде відрізнятись мінімально в 2-5 грам, 10 грам, то кучність влучання буде набагато більша. Ми використовуємо менше мін на пристрілку, точніше влучаємо в ціль, меншою кількістю мін вражаємо ворога, ну і наші розрахунки менше часу знаходяться на позиціях і менше ймовірність, що їх на зустріч уразять вороги…і все.

А показувати зуби ворогові цей мінометний розрахунок не дозволяє. Ледве росіяни починають нагадувати про себе на позиціях звучить команда до бою …

Підрозділ працює, як злагоджений механізм. Поки хлопці готують міномет до бою, Слава вираховує позиції, з яких ворог відкрив вогонь. Навмання королевичі не працюють, лише з корегуванням безпілотника. Точка виявлена, координати прораховані... Хлопці одразу починають працювати.

З десяток мін і росіяни мовчатимуть до вечора. Роботою розрахунку та влучаннями Слава задоволений і навіть жартує "Зважений, значить щасливий".

Щоправда так влучно працювати хлопці можуть тільки вдень. У підрозділі немає безпілотника із тепловізійною камерою, а він значно б полегшив роботу.