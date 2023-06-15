Сьогодні вночі ворог поцілив у приватне підприємство у Кривому Розі. Зруйновані виробничі споруди, газопровід, шиномонтаж та автобус, уламки пошкодили авто. Поранення дістав 38-річний чоловік.

А містяни несуть квіти до п'ятиповерхівки, поруч з якою в ніч проти 13 червня влучила російська ракета. Там загинуло четверо людей: молоде подружжя, а також жінка та чоловік. Загалом внаслідок атаки загинуло тринадцятеро людей. Опіки та уламкові травми дістали майже 40 людей.

Про страшну трагедію, яку довелось пережити жителям Кривого Рогу через російського агресора - далі у сюжеті.

Олена Бринза, кореспондентка:

Наразі тут у Кривому Розі продовжують працювати рятувальники та комунальники, вони розбирають завали та прибирають уламки. Протягом дня сюди приносять квіти містяни.

Денис Шана, житель Кривого Рогу:

Всі в шоці з цих подій, ми нікого не знаємо, ми приїхали з іншої частини міста, просто покласти квіти, тому що це горе для всіх.

Це перші хвилини після влучання ракети на подвірʼя 5-поверхівки у Кривому Розі. Кадри зняли містяни, які бігли на допомогу постраждалим.

Артем тієї ночі приїхав в гості до товариша, який жив саме в цьому будинку.

Артем, житель Кривого Рогу:

О третій годині ночі десь 3:05, 3:10 пролунав сильний вибух, потім другий, ми в паніці почали збирати речі, взривна хвиля була настільки сильною, що двері вигнуло, вони заблоковані були. І ми вирішили через балкон спуститись, з 3 поверху спустились на 2, там була молода сім'я, чоловік, дружина і маленька дитина, в першу чергу ми маленьку дитину евакуювали, спустили на саморобних мотузках, там її внизу встрітили рятувальники.

Позаду Артема - залишки його автівки.

Артем, житель Кривого Рогу:

Нічого живого не залишилось, трос – єдінственноє, що залишилсь, це було найдорожче, що у мене було, робиш - робиш, заробляєш гроші на свою мєчту, а хтось її руйнує.

Мешканець квартири на першому поверсі каже: дивом уцілів.

Арам Тарвердієв, житель Кривого Рогу:

Що встиг - те одягнув, штани, там, капці, вибіг. Чутно було, що там хтось не міг вибратися, як сусіди розмовляли, показували, що замуровані, не можуть вибратися тварини, сусіди, люди всі кричали зразу.

Проте частина мешканців залишилися під уламками.

Оксана Сосюк, жителька Кривого Рогу:

Дочка мені подзвонила, каже: "Мам, тьотя Ліда, мабуть, згоріла". А Ліда лежить ось, вона загинула, згоріла зразу, сказала Лєна, що мами нєту.

Серед загиблих - молоде подружжя: Ксенія та Давід Епельмани. Обом було лише 22 роки.

Олександр Абрамов, житель Кривого Рогу:

Вона вчителька початкових класів, дітки приходили до них, вона з ними занімалась, Давід цей робив всьо, на втором поверсі тьотя Ліда, як кажуть, ветеран цього дому, вона заселилась в 60-м году прошлого століття, вона прожила тут всю жизнь, ну на 5 етаже там мужчіна загинув.

Нині Пан Олександр допомагає своїй старенькій мамі забрати з квартири вцілілі речі.

Олександр Абрамов, житель Кривого Рогу:

І сьогодні оце, коли проізошли взриви, у неї опять був срив нєрвний, вона почула і їй стало зразу погано, оце всьо,шо я можу вам сказать. Вона пережила ту війну була і тепер на старості год іще одна війна.

Сама жінка - ледь тримається після пережитого.

Марія Абрамова, жителька пошкодженого будинку:

Я первий день вообщє нічьо сказать не могла. Ноги, руки трусяться і що оце весь вік прожить і отакоє у нас роблять, Господи, де вони взялися….

Загалом тієї ночі по Кривому Рогу було п'ять влучань. Усі - в цивільні об'єкти. Крім п'ятиповерхівки, росіяни вгатили в склад води, яку планували відправити на Херсонщину. Там загинуло сім людей, а згодом від опіків помер і сторож складу.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради:

Кожна родина, в якій загинула людина, може розраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень, зрозуміло,це не поверне близьких та рідних, але після того, як будуть зроблені всі експертизи - чи можливо, чи неможливо ці квартири відбудувати, тоді надамо допомогу.

Через російський ракетний обстріл в ніч на 13 червня загинуло тринадцятеро цивільних. Наймолодшому хлопцю, якого вбили російські снаряди на складі питної води - було лише 17 років. Андрій Рихель цього року закінчив школу... У важкому стані в лікарні лишається восьмеро людей.