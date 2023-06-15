В цих операціях українські медики використали досвід команди щелепно-лицевих та пластинчих хірургів з Гельсінкі.

На Закарпаття прибули фінські медики. Троє хірургів з Гельсінкі провели складні операції поранених в обличчя українських бійців. Лікарі поділилися досвідом і методами реабілітації військових з деформаціями обличчя. Репортаж Ірини Ковальчук.

Ані їсти-пити, ані ковтати, навіть говорити нормально не може. Андрій отримав пораненя 5 місяців тому, коли тримали позиції під Соледаром - у бліндаж прилетів уламок міни.

Андрій Сороха, військовослужбовець Збройних сил України:

Мене зачепило. Це величезний осколок. Моєму другу голову відірвало, а я пам'ятаю - спочатку виключився, потім щось привело мене до тями, я пішов - 3 км ішов пішки, потім мене на носилках, а потім мене забрала швидка.

Аби в Андрія з'явився шанс на повноцінне життя, українські та фінські медики понад місяць планували надскладну операцію.

Ростислав Терлецький, щелепно-лицевий хірург:

Так виглядає його дефект нижньої щелепи. Так виглядає його стара пластина, яка тримає це все. Тобто на даний момент він не відкриває рот, не має зубів і не має кістки. І ми це плануємо йому відновити.

9 годин команда хірургів чаклувала над відновленням щелепи бійця.

Ростислав Терлецький, щелепно-лицевий хірург:

Цю кістку з судиною і м'якими тканинами будуть пересаджувати на щелепу. Кінцевий результат буде такий: буде відновлена повністю нижня щелепа, яка зростеться, буде пластина індивідуальна, у подальшому встановимо йому туди імплантанти і відновимо йому зуби.

Дві унікальні та складні операції безкоштовно провели пораненим захисникам в одній з клінік Ужгорода. Там бійці проходитимуть і реабілітацію.

Андрій Копчак, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету (м. Київ):

Залучені провідні біоінженери - вітчизняні і закордонні, для того, щоб змоделювати в комп'ютері ці хірургічні втручання, виготовити усі необхідні розхідні матеріали, спеціальні фіксатори для них, навігаційні шаблони хірургічні.

В цих операціях українські медики використали досвід команди щелепно-лицевих та пластинчих хірургів з Гельсінкі.

Йоханна Снел, завідувачка кафедри щелепно-лицевої хірургії Університету м. Гельсінкі (Фінляндія):

Головна мета візиту - допомагати військовим, адже це дуже складна група пацієнтів. Вони страждають - естетично, функціонально, психологічно. Даний вид травми завжди асоціюється завжди з проблемами відкривання рота, ковтання, жування - тому основна задача функціонально реабілітувати пацієнтів.

Українські хірурги кажуть, така співпраця з європейськими колегами дасть змогу швидше та ефективніше відновити поранені обличчя українським захисникам. І надалі перейнятий досвід ефективно застосовувати у військвих шпиталях!