На шахті в Павлограді стався вибух, постраждали троє гірників [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 17 червня, на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, травмовані троє гірників. Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану. Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню.
Причини вибуху з’ясовуються.
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