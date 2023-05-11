Жителі Павлограда на Дніпропетровщині з дня на день почнуть отримувати виплати на відновлення зруйнованого окупантами житла. З міського та обласного бюджетів на це виділили 9 мільйонів гривень. І перші півтора мільйона - вже розподіляють на рахунки. Докладніше про це - Олена Мендалюк.

Павлоград - лінія фронту за більше, як сто кілометрів, але смертоносні російські снаряди долітають і у це мирне місто. Один з крайніх ракетних обстрілів стався в ніч на перше травня.

Неждана, жителька Павлограду:

В мене діти були вдома і мій чоловік. Ось вікно - раз, ось вікно - два. В мене шифер увесь трыснув. Ось гараж, в мене в гаражі стіна просто ось так тріснула навпіл і стеля.

Будинок жінки всього у кількох мерах від місця влучання. Вибито усі сім вікон та зірвано половину даху. Усе тимчасово закрили плівкою та OSB-листами.

Олександр Кокшеров, житель Павлограду:

4 вікна металопластикових, вхідні двері металеві, міжкімнатні двері, стеля, дві люстри, як і не було їх. І тріщини пішли по хаті.

Ракетний удар завдав збитків пану Олександру на більше як 40 тисяч гривень. Чоловік зізнається, відновлення із пенсією у 3 тисячі, не по кишені, тому прийшов подавати заяву на отримання допомоги від міста. Днями запрацювала спеціальна комісія. На ліквідацію наслідків з обласного та міського бюджетів виділили 9 мільйонів гривень.

Тетяна Глушко, членкиня комісії:

Паспорт, код необхідно, про право власності документ і акт обстеження. Буває повертаємо, буває, що не власник приходить, буває, що майно на декількох власників, тобто люди йдуть і дооформлюють, і приходять повторно. Необхідно, аби власники прийшли з документами про власність. От скільки власників, стільки необхідно, щоб прийшло або написали заяву про відмову.

За декілька днів подано більше півсотні заяв. Фінансову допомогу люди отримають впродовж трьох днів. Виконком вже погодив перші виплати на майже півтора мільйона гривень.

Олена Герасименко, начальниця управління соціального захисту міськради Павлограду:

Якщо це руйнування було дуже велике - ця сума складає 400 тисяч гривень, якщо житло не підлягає відновленню. Якщо житло підлягає капітальному відновленню, там були порушенні несучі конструкції - ця сума складає 200 тисяч гривень. Якщо житлі зазнали невелих руйнувань, а саме вікна вибиті, двері, то ця сума допомоги складає 10 тисяч гривень.

У місті в результаті ракетної атаки понівечені й навчальні заклади.

Понад 10 днів у ліцеї номер 11 триває прибирання наслідків удару. Вибуховою хвилею вибито понад 200 вікон.

Вибиті вікна вже частково закрили OSB-листами. Та коли школа повернеться до свого довоєнного стану, і закладі не беруться навіть прогнозувати. Лише у 2017 році тут провели модернізацію - впровадили енергоефективність. На відновлення знадобляться мільйони.

Олександр Осипчук, директор навчального закладу:

Місцева влада додатково виділила нам кошти, ми зараз замовляємо на 105 тисяч проєктну документацію, також відшукують можливість із залученням коштів, це близько 16 мільйонів гривень на заміну. У нас же не просто вікна стояли, це був проєкт енергозбереження.

Коридорами гуляє вітер, а з вулиці лунає музика. На подвір'ї понівеченої рідної школи випускники готуються до останнього дзвоника. Бо як би окупанти не намагалися - їм не зломити український дух!