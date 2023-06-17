Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС викликів у саперів побільшало.

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС на обмілілі береги Дніпра вийшли люди з металошукачами. Серед знахідок трапляються й вибухонебезпечні. Зараз ці території ретельно обстежують й рятувальники та сапери. Як проводять підводне розмінування розкаже Сергій Вендін.

Богдан з друзями гуляв обмілілим берегом Дніпра. Хлопці взяли з собою металошукач в надії знайти щось цінне.

Цінного нічого. Максимум - ланцюжок звичайний, біжутерія.

Того дня пристрій просигналізував гучніше, ніж зазвичай. Приятелі взялися копати у тому місці й побачили міну.

Богдан, свідок:

Я одразу зрозумів, що це міна, я подзвонив до поліції, ми огородили й все.

Визначити, що натрапили на вибухівку, Богданові допоміг досвід, набутий в окупації. Хлопець з батьками переїхав до Запоріжжя з тимчасово непідконтрольного Мелітополя.

Богдан, свідок:

Я багато разів бачив міни, чого там боятися? На виїзді з Мелітополя та й всюди біля будинків розкидані міни.

Що робити далі із небезпечною знахідкою, вже на місці визначали сапери.

Якщо можна дістати вибухонебезпечний предмет - дістаємо, якщо ні - на місці знищуємо.

Снаряд, який знайшли хлопці, вирішили знешкодити на спеціальному полігоні. І це - не сучасний вибуховий пристрій.

Віктор Служивий, керівник відділення спеціальних піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Запорізькій області:

Це мінометна міна 82-го калібру часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет. Не може бути безпечної зброї.

Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС викликів у саперів побільшало. Щоразу водолази обстежують ділянки, де люди виявили вибухівку та акваторію річки у цьому місці. Щоб зменшити ризики для життя, застосовують підводний дрон. Під водою та на суші трапляються різні смертоносні снаряди.

Олександр Чечко, керівник відділення підводного розмінування ГУ ДСНС в Запорізькій області:

Найчастіше це залишки С-300, "Смерчів", мінометні міни Другої світової війни, гранати можуть бути - те, що повимивало. Вода зараз зійшла, і воно проявляється вже.

От і цього разу після ретельного обстеження дна Дніпра водолази виявили ще один вибухонебезпечний предмет.

На дні була знайдено корпус гранати F-1. Була на дні. Глибина була десь 20 см. Металошукачем відчув, і почав ритись.

Цю вибухівку сапери вирішили знешкодити на полігоні.