Як проходить підводне розмінування на Запоріжжі [ Редагувати ]
Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС на обмілілі береги Дніпра вийшли люди з металошукачами. Серед знахідок трапляються й вибухонебезпечні. Зараз ці території ретельно обстежують й рятувальники та сапери. Як проводять підводне розмінування розкаже Сергій Вендін.
Богдан з друзями гуляв обмілілим берегом Дніпра. Хлопці взяли з собою металошукач в надії знайти щось цінне.
Цінного нічого. Максимум - ланцюжок звичайний, біжутерія.
Того дня пристрій просигналізував гучніше, ніж зазвичай. Приятелі взялися копати у тому місці й побачили міну.
Богдан, свідок:
Я одразу зрозумів, що це міна, я подзвонив до поліції, ми огородили й все.
Визначити, що натрапили на вибухівку, Богданові допоміг досвід, набутий в окупації. Хлопець з батьками переїхав до Запоріжжя з тимчасово непідконтрольного Мелітополя.
Богдан, свідок:
Я багато разів бачив міни, чого там боятися? На виїзді з Мелітополя та й всюди біля будинків розкидані міни.
Що робити далі із небезпечною знахідкою, вже на місці визначали сапери.
Якщо можна дістати вибухонебезпечний предмет - дістаємо, якщо ні - на місці знищуємо.
Снаряд, який знайшли хлопці, вирішили знешкодити на спеціальному полігоні. І це - не сучасний вибуховий пристрій.
Віктор Служивий, керівник відділення спеціальних піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Запорізькій області:
Це мінометна міна 82-го калібру часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет. Не може бути безпечної зброї.
Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС викликів у саперів побільшало. Щоразу водолази обстежують ділянки, де люди виявили вибухівку та акваторію річки у цьому місці. Щоб зменшити ризики для життя, застосовують підводний дрон. Під водою та на суші трапляються різні смертоносні снаряди.
Олександр Чечко, керівник відділення підводного розмінування ГУ ДСНС в Запорізькій області:
Найчастіше це залишки С-300, "Смерчів", мінометні міни Другої світової війни, гранати можуть бути - те, що повимивало. Вода зараз зійшла, і воно проявляється вже.
От і цього разу після ретельного обстеження дна Дніпра водолази виявили ще один вибухонебезпечний предмет.
На дні була знайдено корпус гранати F-1. Була на дні. Глибина була десь 20 см. Металошукачем відчув, і почав ритись.
Цю вибухівку сапери вирішили знешкодити на полігоні.
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