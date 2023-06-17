Ринок праці в Україні: які професії популярні в Чернівецькій області [ Редагувати ]
Допомагають писати резюме, шукають альтернативні вакансії та оплачують курси перекваліфікації. Громадські організації та центри зайнятості продовжують працевлаштовувати тих, хто покинув усе через війну.
Лише в Чернівецькій області за цей рік до центру зайнятості звернулося понад 600 вимушених переселенців. Яку ж роботу вдається знайти цим людям, та які зараз тенденції на ринку праці в тиловій області - з'ясувала наша знімальна група.
Вже понад рік 34-річна Анна не бачила рідного Приморська.
Анна, вимушена переселенка:
Це маленьке містечко на березі Азовського моря у Запорізькій області. Воно було захоплене у перший же день війни. 24 лютого вже на вулиці були російські танки.
Після півтора місяця життя в окупації жінка з дітьми виїхала з міста.
Анна, вимушена переселенка:
Було важко, тому що було дуже багато історій, що не всі доїжджають. Це треба було проїхати 200 кілометрів з нашого міста до Запоріжжя.
Фахівчині зі страхування, Анні, довелося покинути гарну роботу і дім. Спершу була за кордоном, а тоді повернулась в Україну. У Чернівцях трохи заспокоїлась.
Анна, вимушена переселенка:
Зустріч з самою собою. З оголеною самою собою - це найстрашніше. Складно, не дуже хочеться, ще тримає віра повернення додому. Складно з вибором, що ти хочеш. Бо ти розумієш, коли ти сидів на якійсь посаді, то ти лише в ній розвивався.
Сотні таких історій знають представники Львівської громадської організації. Тому, крім свого міста, розпочали проєкти із працевлаштування жінок-переселенок у Чернівцях, Стрию, Івано-Франківську, Червонограді.
Анастасія Семенюк, координаторка регіонального проєкту з працевлаштування:
Внутрішньопереміщені особи, люди зі Сходу - вони довгий час працювали на визначених посадах, які ми не можемо дублювати тут, у нашому регіону. Тобто, це заводи, виробництва різні, які в нас просто в принципі не існують. Таким чином, людям доводиться перекваліфікуватись.
Завдання - буквально за місяць допомогти людині розпочати будувати нову кар'єру або власну справу. Є навіть психолог, що після тестування підкаже, який напрям краще обрати. Анну консультували навіть щодо резюме.
Анна, вимушена переселенка:
Наприклад, що не можна в резюме вставляти сімейний стан. От я думала, що це обов'язково. Професійні навички, я цього не писала. От я вмію те, те, те. А тут нам розповіли, що це більше виділити, що це важливо.
Після тренінгів та зустрічей із фахівцями з працевлаштування переселенці відкривали творчі студії, навчилися працювати онлайн, чи почали заробляти рукоділлям. Тим часом у Чернівецькій області - дефіцит кадрів майже в усіх галузях на ринку праці.
Оксана Симак, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості:
Швачки затребувані в нас досить сильно. Пропозиції заробітної плати від 10 до 25 і більше. Робітничі професії. Трактористи затребувані, токарі, слюсарі. Дуже багато потребує сфера послуг. А саме кафе, ресторанний бізнес.
Чимало вимушених переселенців, особливо в охороні здоров'я, перекваліфіковуються, щоб адаптуватися до наявних вакансій. Але таких, хто б наважився кардинально змінити рід своєї діяльності - небагато.
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