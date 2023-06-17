Допомагають писати резюме, шукають альтернативні вакансії та оплачують курси перекваліфікації. Громадські організації та центри зайнятості продовжують працевлаштовувати тих, хто покинув усе через війну.

Лише в Чернівецькій області за цей рік до центру зайнятості звернулося понад 600 вимушених переселенців. Яку ж роботу вдається знайти цим людям, та які зараз тенденції на ринку праці в тиловій області - з'ясувала наша знімальна група.

Вже понад рік 34-річна Анна не бачила рідного Приморська.

Анна, вимушена переселенка:

Це маленьке містечко на березі Азовського моря у Запорізькій області. Воно було захоплене у перший же день війни. 24 лютого вже на вулиці були російські танки.

Після півтора місяця життя в окупації жінка з дітьми виїхала з міста.

Анна, вимушена переселенка:

Було важко, тому що було дуже багато історій, що не всі доїжджають. Це треба було проїхати 200 кілометрів з нашого міста до Запоріжжя.

Фахівчині зі страхування, Анні, довелося покинути гарну роботу і дім. Спершу була за кордоном, а тоді повернулась в Україну. У Чернівцях трохи заспокоїлась.

Анна, вимушена переселенка:

Зустріч з самою собою. З оголеною самою собою - це найстрашніше. Складно, не дуже хочеться, ще тримає віра повернення додому. Складно з вибором, що ти хочеш. Бо ти розумієш, коли ти сидів на якійсь посаді, то ти лише в ній розвивався.

Сотні таких історій знають представники Львівської громадської організації. Тому, крім свого міста, розпочали проєкти із працевлаштування жінок-переселенок у Чернівцях, Стрию, Івано-Франківську, Червонограді.

Анастасія Семенюк, координаторка регіонального проєкту з працевлаштування:

Внутрішньопереміщені особи, люди зі Сходу - вони довгий час працювали на визначених посадах, які ми не можемо дублювати тут, у нашому регіону. Тобто, це заводи, виробництва різні, які в нас просто в принципі не існують. Таким чином, людям доводиться перекваліфікуватись.

Завдання - буквально за місяць допомогти людині розпочати будувати нову кар'єру або власну справу. Є навіть психолог, що після тестування підкаже, який напрям краще обрати. Анну консультували навіть щодо резюме.

Анна, вимушена переселенка:

Наприклад, що не можна в резюме вставляти сімейний стан. От я думала, що це обов'язково. Професійні навички, я цього не писала. От я вмію те, те, те. А тут нам розповіли, що це більше виділити, що це важливо.

Після тренінгів та зустрічей із фахівцями з працевлаштування переселенці відкривали творчі студії, навчилися працювати онлайн, чи почали заробляти рукоділлям. Тим часом у Чернівецькій області - дефіцит кадрів майже в усіх галузях на ринку праці.

Оксана Симак, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості:

Швачки затребувані в нас досить сильно. Пропозиції заробітної плати від 10 до 25 і більше. Робітничі професії. Трактористи затребувані, токарі, слюсарі. Дуже багато потребує сфера послуг. А саме кафе, ресторанний бізнес.

Чимало вимушених переселенців, особливо в охороні здоров'я, перекваліфіковуються, щоб адаптуватися до наявних вакансій. Але таких, хто б наважився кардинально змінити рід своєї діяльності - небагато.