Їх називають очима авіації й від їхньої професійності залежить життя льотчиків. Авіанавідники. Люди, які єднають борти у повітрі та наземні підрозділи війська. Саме вони передають вертолітникам координати цілей для ураження та попереджають про ворожі ППО та ПЗРК.

З авіанавідниками 16 окремої бригади армійської авіації ЗСУ поспілкувалася Вікторія Балицька. Далі її ексклюзивний репортаж.

Гвинтокрил веде вогонь по російській техніці та живій силі. Ці бойові пташки з повітря підтримують сухопутні підрозділи. І часто стають рятівниками, які з'являються в небі коли, здавалось би, у тих, хто на землі, вже немає надії.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Коли вже закінчується БК, закінчуються снаряди до артилерії, тут прилітають наші 24-ки, відпрацьовують, і наступальні дії противника повністю зупиняються. І противник відступає. І от практично після кожного вильоту, ми як зв'язувальне звено передаємо дяку нашим екіпажам від наземних підрозділів.

Володимир - авіанавідник, зв'язковий між небом і землею. Його завдання - зібрати актуальну інформацію та передати екіпажу гвинтокрила.

Іван, пілот вертольота 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Передовий авіаційний навідник - це наші очі. Тобто це людина, яка перебуває безпосередньо у бою на лінії бойового зіткнення, і вона веде вертольоти з того моменту, коли вертольоти входять в зону відповідальності тієї чи іншої бригади.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Коли я беру управління екіпажем на себе, життя екіпажу в принципі повністю на мені залежить. Тому що якщо я десь пропущу якесь якийсь засіб ППО або ПЗРК, яке неочікувано вискочило, екіпаж весь може загинути.

Авіанавідники працюють на землі невеликими групами. Уся інформація із підрозділів, які беруть участь у бойовому завданні, спершу надходить до них.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Ми працюємо дуже тісно з розвідкою. Як бригадною, так і вищих рівнів. В більшості випадків ми знаємо, або припускаємо, де може знаходитися ППО противника. Ми його аналізуємо. Ми аналізуємо, яке це ППО, радіус його дії, на яких висотах воно працює, і в залежності від того ми вже плануємо політ, даємо рекомендації екіпажам, щоб вони нанесли авіаційний удар якнайшвидше і в першу чергу якнайбезпечніше.

Бойові цілі для авіації визначають сухопутні підрозділи. А от повітряний шлях до них - прокладає авіанавідник.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Ми даємо рекомендації пілотам, з яким курсом краще підійти, на якій висоті, можливо швидкість навіть вказати. Звідки можна зайти, за чим сховатися. От на Сході - це терикони, наприклад.

Роботу вертольотів навідники знімають на відео за допомоги безпілотників.

Позивний "Валькірія", передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Для того, щоби побачити чи уражена ціль, чи не уражена, ми підіймаємо БПЛА, зумуємо максимально, що можемо. Після відпрацювання назад повертаємо дрон.

Усе доводиться робити максимально швидко, адже за навідниками ворог теж полює.

Позивний "Валькірія", передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Тому що під час роботи БПЛАшника нас дуже гарно вичисляють РЕБи, по нас теж працюють. Тобто ми швидко стараємося відпрацювали, зазняли, відпрацював борт, відпрацювали ми, все зазняли. І бажано якнайшвидше зібратися і поїхати в інше місце.

Якби ідеально не прорахували кожну деталь навідники, доводиться мати справу і з раптовими поломками гвинтокрилів, і з ворожою хитрістю.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Ворог може в зону ураження вивести певні засоби ППО противника. Таке було неодноразово, тобто ворог їх не включає, ми їх не можемо зафіксувати, але вже безпосередньо перед підльотом екіпажу вертольотів ворог включає засоби ППО, такі як "Тор", може ПЗРК підтягнути безпосередньо на лінію бойового зіткнення.

Якщо екіпаж все ж потрапив у біду, навідники мчать на порятунок.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Якщо якийсь з екіпажів не виходить на зв'язок, чи можливо він підсів через технічну причину. Я негайно вирушаю в район, де можливо має бути екіпаж.

Вертольоти часто потрапляють під ворожі обстріли або отримують технічні пошкодження під час польоту на гранично низькій висоті.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Найголовніше для нас - це людське життя. Для нас головне забрати льотчиків. Звичайно, потім, якщо дозволяє обстановка і технічний стан, то ми й забираємо, звичайно, гелікоптер.

Лінія фронту, каже Володимир, зараз більш менш стала. Уся робота налагоджена. Але на початку повномасштабної війни було по-іншому.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Якщо пам'ятаєте, ворожа авіація літала далеко глибоко в нашому тилу. І наші підрозділи просто не могли розібрати, де наш гелікоптер чи літак, а де ворожий. Наші екіпажі часто ходили на вільну охоту. Тобто вони самі шукали цілі й знищували їх самостійно з прямого польоту, з прямого пуску.

Щоб ефективно працювати, авіанавідники постійно вчаться.

Володимир, передовий авіанавідник 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України:

Потрібні знання перш за все з авіації, тобто тактико-технічні характеристики всіх літальних апаратів, які у нас є на озброєнні. Озброєння нашого, нового озброєння, яке нам дали закордонні партнери, які очікуються, тобто ми постійно вивчаємо це, ми постійно вдосконалюємося.

Тож під час ротацій навідники відпочивають лише кілька днів, а решту часу багато тренуються. Щоб у майбутньому влучніше насипати ворогу.