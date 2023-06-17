Бої за Авдіївку тривають. Попри шалені втрати, росіяни не припиняють спроб обійти та оточити місто. Коли "м'ясні" штурми захлинаються, ворог починає нещадно обстрілювати житлові квартали з артилерії. Щодня місто потерпає і від авіанальотів. Свідком одного з них стала наша знімальна група на чолі з воєнкором Стасом Кухарчуком.

Авдіївка! Вже більше року за це промислове місто поблизу окупованого Донецька точаться важкі бої. Росіяни спершу намагались взяти його в лоб, коли не вийшло - почали операцію з оточення. Ворожа артилерія - вщент зруйнувала житлові квартали та промислову зону. Та найбільшого лиха завдає авіація - б'ють по Авдіївці щодня.

Так виглядає приліт фугасних плануючих бомб. Цього разу вони розірвались біля багатоповерхівок у полі та значних руйнувань не завдали. Але такі атаки відбуваються кожен день, розповідають місцеві. І до цього звикнути неможливо.

Ось такий вигляд мають посадки у полях під Авдіївкою. Один з напрямків тут утримує 53 механізована бригада. Вже майже пів року хлопці стримують росіян у полях і не дають їм ані прорватися в місто, ані оточити його.

Ця посадка трохи проріджена. Там доведеться перебігати, і треба зараз слідкувати за дронами. Можуть накрити.

Тому обережно, ховаючись під кожним кущем ми прямуємо до окопів. Сил і озброєння у росіян під Авдіївкою достатньо і на будь-який рух на наших позиціях вони відкривають вогонь.

Дистанції до супротивника тут відносно невеликі. Основні сили росіяни накопичили на території знищеного Донецького аеропорту. Його видно, як на долоні. В полях безліч підбитої ворожої техніки, це результати численних спроб штурму наших позиції. Трупний сморід від тіл ворожих солдатів відчувається на багато кілометрів, інколи дихати від цього в окопах стає просто неможливо.

Позивний "Сіменс", військовослужбовець 53 ОМБР:

Кожен початок місяця - початок березня, початок квітня, травня, в нас тут починається жаркий період - танки б'ють, міномети, і вони питаються ось тут продавить, там, справа не вийшло, втрати понесли. Через місяць чергова ротація і знов починають.

Розрахунок Дмитра веде вогонь по ймовірному скупченню росіян поблизу Донецького аеропорту. Ще пів року тому вправний мінометник був виконувачем обов'язків батальйонного начмеда. На цю посаду не вистачало офіцерів, а Дмитро у цивільному житті добре знає тактичну медицину. Каже, коли людину на його посаду знайшли одразу пішов в окопи - в нього на це свої причини.

Дмитро, військовослужбовець 53 ОМБР:

Я понимаю, что спасать пацанов тоже надо кому-то, а уже нервы просто не выдерживают, то уже решил - противотанкист, хоть на дальнем растоянии работать.

А працювати по ворогу доводиться часто, багато і з усього можливого озброєння. Поки розрахунок Дмитра відпрацьовує одну точку, гранатометники з його підрозділу не дають ворожій піхоті висунути голову з окопу.

Американський автоматичний гранатомет став справжнім каральним мечем для росіян. Ігор каже, він швидкострільний і малопомітний, тому ворогу його важко виявити.

Ігор, військовослужбовець 53 ОМБР:

Він тихий, ось в чому його перевага, і більш точний порівняно з АГС.

Оборона Авдіївки продовжується. Аби не здати понівечене місто ворогу, наші хлопці стоятимуть міцним щитом перед містом, хоча ціна цього опору неймовірно висока.