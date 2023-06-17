Передача Україні американських винищувачів F-16 нівелює перевагу росіян у повітрі та дозволить прикривати наземні наступальні операції наших військ. F-16 є багатофункціональною платформою: їх можна використовувати і як штурмову авіацію, і як обов'язковий елемент протиповітряної оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Самі західні наші союзники, коли розробляють кожну військову стратегію, вони включають авіаційну компоненту, як обов'язковий елемент для формування стратегій. Тому до 70% покладаються на повітряні сили західних країн.

На Заході чудово розуміють, що нам потрібні і літаки, і гелікоптери, і це показують події на півдні, наш успішний наступ. Але все-таки наступальні дії показали, що дуже важливо мати підтримку з повітря. І на сьогодні, нажаль, у росіян є перевага в повітрі.

Тобто вони мають якісніші гелікоптери, вони мають якісніші літаки, більшу їхню кількість. І для того, щоб нівелювати цю перевагу росіян, нам потрібна багатофункціональна платформа, ці F-16, які можна використовувати власне і як штурмову авіацію, і як обов'язковий елемент протиповітряної оборони. Це значить, що ми зможемо ще краще збивати їхні дрони та ракети.

Зараз у нас є своя авіація, є модернізовані МіГ-29, і їх ми активно застосовуємо на півдні. Близько 20 вильотів і завдань авіаційних ударів щодня щодоби здійснюють наші Повітряні сили. Але ми повинні розуміти, що клас наших літаків є нижчим. Тобто якщо у нас 3-й клас, то у росіян говоримо про 4-й клас їхньої авіації.

Попри те, що ці МіГи буди модернізовані в Європі, вони мають іншу авіоніку, але все-таки вони лишаються морально застарілою моделлю. Тому безперечно, нам потрібно переходити на натівські літаки, більше західних літаків. Це обумовлено і практичними міркуваннями, тому що обслуговування, запасні частини, боєприпаси, все це у нас буде зрештою західне.