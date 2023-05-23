У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців, і це в кращому разі.

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

За його словами, мине щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16. А також необхідно опрацювати ряд деталей, перш ніж Військово-повітряні сили ЗСУ зможуть використати західні літаки у великій кількості.

"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості до рук ВПС України менш ніж за кілька місяців", - зазначив Кендал.

Разом з тим міністр ВПС США у спілкуванні з журналістами з Defense Writers Group звернув увагу, що це все ще відносно короткі терміни, оскільки зазвичай потрібно понад 2 роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який певний час не літав, може тривати до 5 місяців.

Варто зазначити, що публічно США протягом кількох місяців стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці у списку пріоритетів, швидко виснажать доступне фінансування для допомоги Україні замість важливіших озброєнь, таких як танки Abrams та ракети для Patriot.

Кендалл назвав раптовий поворот адміністрації американського президента Джо Байдена рішенням про те, що настав час розпочати підготовку українських військових на майбутнє.

"Україна залишиться незалежною державою. Їй буде потрібний повний набір військових можливостей для задоволення своїх вимог, і тому настав час почати думати про те, як ці Збройні Сили можуть виглядати та що вони включатимуть в довгостроковій перспективі", - сказав він.