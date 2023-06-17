За результатами пілотного проєкту, "Митницю в смартфоні" можуть запровадити й в інших регіонах.

Пілотний проєкт "Митниця в смартфоні" запустили на Закарпатті. Цей онлайн-ресурс розроблений для більш зручного перетину кордону зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Майже півтора місяця, як закарпатська митниця спільно з Держмитслужбою тестують застосунок. Чи корисний та зручний він у користуванні - дізнавалася Ірина Ковальчук.

Вікторія - щойно під'їхала до пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Немєцке", аби в'їхати до Словаччини. Каже, скористалася мобільним застосунком "Митниця в смартфоні", аби спланувати поїздку.

Вікторія, водійка:

Дізналася, коли останній раз їхала за кордон. Самі митники підказали, що можна подивитися у смартфоні, яка черга. Дуже зручно користуватися. Виїзд з України - наразі показує 56 хвилин. В принципі, відповідає дійсності.

Економія часу при перетині кордону - така мета пілотного проєкту "Митниця в смартфоні". Ідея, розробка та впровадження - закарпатських митників.

Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:

Здійснення певних сервісних функцій митниці для громадян буквально кілька кліків з кожного телефона.

Тестують застосунок вже 70 днів. За цей час понад 26 з половиною тисяч користувачів.

Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:

Найбільш затребуваний елемент ресурсу - це інформація щодо часу очікування на кордоні, або так звані черги. Інформація з контактними даними всіх підрозділів митниці.

QR-коди для входу в застосунок розмістили також на білбордах перед пунктами пропуску.

Мирослав, водій (Словаччина):

Добре, якщо є можливість подивитися ситуацію на кордоні. Бо інколи їду, а тут дуже багато автівок, і змушений вертатися, аби не чекати 5-6 годин.

Крім розділів черги та автомобільний калькулятор, є і гуманітарна декларація та переміщення товарів. Функціонал застосунку постійно оновлюють. Окрема увага - відгукам користувачів.

Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:

Запровадили окремий алгоритм опрацювання звернень громадян. Звернення, яке вважається терміновим - опрацьовується протягом 15 хвилин. Якщо це проблема на кордоні, комусь погано, щось сталося тощо. 24 на 7, і вдень, і вночі чергові та загальне управління реагують на звернення.

Тестуватимуть ресурс до 5 липня. Митники наголошують: відкриті до пропозицій щодо вдосконалення застосунку.

Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:

Ми маємо рівень задоволеності користувачів 4,8 бала з 5. Тому воно й пілотний проєкт - допрацьовуємо, реалізовуємо, додаємо далі.

За результатами пілотного проєкту, "Митницю в смартфоні" можуть запровадити й в інших регіонах.