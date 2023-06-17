На Закарпатті запустили пілотний проєкт "Митниця в смартфоні" [ Редагувати ]
Пілотний проєкт "Митниця в смартфоні" запустили на Закарпатті. Цей онлайн-ресурс розроблений для більш зручного перетину кордону зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Майже півтора місяця, як закарпатська митниця спільно з Держмитслужбою тестують застосунок. Чи корисний та зручний він у користуванні - дізнавалася Ірина Ковальчук.
Вікторія - щойно під'їхала до пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Немєцке", аби в'їхати до Словаччини. Каже, скористалася мобільним застосунком "Митниця в смартфоні", аби спланувати поїздку.
Вікторія, водійка:
Дізналася, коли останній раз їхала за кордон. Самі митники підказали, що можна подивитися у смартфоні, яка черга. Дуже зручно користуватися. Виїзд з України - наразі показує 56 хвилин. В принципі, відповідає дійсності.
Економія часу при перетині кордону - така мета пілотного проєкту "Митниця в смартфоні". Ідея, розробка та впровадження - закарпатських митників.
Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:
Здійснення певних сервісних функцій митниці для громадян буквально кілька кліків з кожного телефона.
Тестують застосунок вже 70 днів. За цей час понад 26 з половиною тисяч користувачів.
Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:
Найбільш затребуваний елемент ресурсу - це інформація щодо часу очікування на кордоні, або так звані черги. Інформація з контактними даними всіх підрозділів митниці.
QR-коди для входу в застосунок розмістили також на білбордах перед пунктами пропуску.
Мирослав, водій (Словаччина):
Добре, якщо є можливість подивитися ситуацію на кордоні. Бо інколи їду, а тут дуже багато автівок, і змушений вертатися, аби не чекати 5-6 годин.
Крім розділів черги та автомобільний калькулятор, є і гуманітарна декларація та переміщення товарів. Функціонал застосунку постійно оновлюють. Окрема увага - відгукам користувачів.
Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:
Запровадили окремий алгоритм опрацювання звернень громадян. Звернення, яке вважається терміновим - опрацьовується протягом 15 хвилин. Якщо це проблема на кордоні, комусь погано, щось сталося тощо. 24 на 7, і вдень, і вночі чергові та загальне управління реагують на звернення.
Тестуватимуть ресурс до 5 липня. Митники наголошують: відкриті до пропозицій щодо вдосконалення застосунку.
Олександр Семирга, в.о. начальника Закарпатської митниці:
Ми маємо рівень задоволеності користувачів 4,8 бала з 5. Тому воно й пілотний проєкт - допрацьовуємо, реалізовуємо, додаємо далі.
За результатами пілотного проєкту, "Митницю в смартфоні" можуть запровадити й в інших регіонах.
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