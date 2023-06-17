Байден не спрощуватиме вступ України до НАТО [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив журналіста Fox News у Twitter.
Байдена запитали, чи буде він полегшувати вступ України до НАТО, "Ні", - відповів він.
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