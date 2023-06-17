Кілька країн-членів НАТО можуть відправити війська до України, якщо їй не нададуть гарантії - Расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен вважає, що деякі країни альянсу, зокрема Польща та країни Прибалтики, можуть відправити свої війська до України, якщо держави блоку не зможуть надати Києву гарантій безпеки.