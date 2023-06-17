Якщо я ніяк не можу вплинути на вибір колег поїхати до президента рф, я хотів би вас попросити: зверніться, нехай вони відпустять наших політв'язнів.

Лідери 7 африканських країн, які напередодні були з візитом у Києві, уже прибули до санкт-петербурга. Делегати на чолі з президентами Південно-Африканської республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії називають свою місію історичною, адже мають на меті посадити за стіл переговорів Володимира Зеленського та путіна.

А напередодні африканські лідери відвідали Київ. І цю поїздку від початку супроводжували неприємності. На шляху до України частину делегації затримали у Польщі, мовляв, через незареєстровану зброю і зайвих людей на борту. Буквально одразу після приїзду у бік столиці України полетіли російські ракети.

Утім, найбільший резонанс викликали заяви африканських лідерів у рамках їхнього мирного плану. Що пропонували, та яку відповідь отримали, розкаже Ніна Коломієць.

Візит до України лідери африканських держав почали з Бучі. Міста, яке стало символом звірств і численних воєнних злочинів російських убивць і мародерів. Були біля храму Андрія Первозваного, де в часи окупації з'явилася братська могила місцевих жителів, закатованих загарбниками. Подальшу програму візиту порушила повітряна тривога, а згодом і вибухи - росія атакувала Київщину "Кинджалами" й "Калібрами".

Володимир Зеленський, Президент України:

Керівництво рф, президент путін, не контролює свою армію абсолютно, не контролює свої Збройні сили, зокрема найманців, "вагнерівців", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні влаштувала ракетний удар по них. Це рішення їх - наскільки воно логічне, мені не дуже зрозуміло. Або ця людина не контролює, або ця людина неадекватна, людина не готова бачити мир. Людина хоче стерти й зруйнувати повністю державу Україна. Якщо такі наміри - у мене багато запитань, яке спілкування, який діалог з цією людиною.

Звуки вибухів. Година у бомбосховищі. Гості з Африки на собі відчули, що таке російський терор. Та попри це - на зустрічі з Володимиром Зеленським поводилися так, ніби всього цього не бачили й не чули.

Вінсент Магвенья, речник президента Південно-Африканської Республіки:

Особисто я не бачив і не чув жодних вибухів.

Гості з Африки запропонували українському лідеру сісти за стіл переговорів із ватажком країни-агресорки!

Сиріл Рамафоса, президент Південно-Африканської Республіки:

Перш за все ми повинні уважно слухати сьогодні президента Зеленського, завтра - путіна. Основна думка, яку ми привезли сюди - цю кризу має бути врегульовано. Миру треба досягти шляхом переговорів, дипломатичним шляхом. І завершити це треба якомога швидше! Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. І це не дуже добре сприяє встановленню миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох сторін, щоб вирішити проблему.

У відповідь Володимир Зеленський наголосив - росія є єдиним джерелом цієї війни. А тому дивно, що гості з Африки, досі не називають війну війною.

Володимир Зеленський, Президент України:

Деякі мої колеги продовжують називати цю війну кризою, навіть зараз, публічно вони продовжують це робити. Це їх право вибору, але це говорить про те, що ми по-різному оцінюємо ситуацію.

Лідери африканських країн не приховують: мир в Україні потрібен їм передусім, аби вирішити проблеми їхніх країн. Жаліються - протягом року в них різко зросли ціни на продукти!

Мустафа Мадбулі, прем'єр-міністр Арабської Республіки Єгипет:

Щоденно африканський континент потерпає від наслідків цього конфлікту - через те, що не вистачає основних продтоварів, у першу чергу - це зерно і добрива. Експорт зернових з України та росії складає 25% світового експорту. Ми б хотіли покласти край цим стражданням.

Володимир Зеленський, Президент України:

Не тільки добрива і не тільки зернові. У нас вкрадено тисячі дітей, немає питної води, у нас є катування, масові поховання, ми в різних ситуаціях знаходимось і різними очима дивимось. Тому спілкуватись важливо, щоб дивитись на кризу, як на війну, і на наслідки, як великі страждання для нас і великі-великі втрати.

Володимир Зеленський наголосив - саме росія заблокувала українські порти, краде українське зерно на окупованих територіях. Тоді як Україна виступила з зерновою ініціативою, аби забезпечити продовольством зокрема й держави Африканського континенту.

Володимир Зеленський, Президент України:

Як ми впливали на те, щоб зерно не дорожчало. Ми організували зернову ініціативу, ми звернулися до Міжнародних організацій і лідерів, щоб вони дали нам гроші, фонд. До речі, в більшість ваших держав, де були виклики щодо голоду - ми відправили безкоштовно, ось що ми робили. Це не результат кризи або конфлікту між 2 державами. Це наслідки саме блокування росією наших портів, щоб самим демпінгувати на цьому ринку. Щоб самим продавати свою агропродукцію, щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника, як сказав пан прем'єр-міністр Єгипту про нашу війну або, вибачте, про кризу.

Втім будь-які - беззаперечні - аргументи з боку Володимира Зеленського не змінили наміри африканських лідерів, які продовжують грати у збалансовану дипломатію. Наголошують: хочуть почути формулу миру - і від України, і від росії.

Азалі Ассумані, президент Союзу Коморських островів:

Це досить делікатний момент - ми побачили розмах заподіяної шкоди. І це підштовхує нас сісти за стіл і обговорювати проблеми, які вас турбують. Шлях до миру має прийти через дотримання Хартії ООН, щоб забезпечити створення тривкого миру з дотриманням усіх положень Хартії.

Переговорів із путіним в українській версії завершення війни - точно не буде, наголошує Володимир Зеленський. Ми маємо досвід Мінських угод, які лиш заморозили війну і не завадили росії розпочати повномасштабне вторгнення.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я вважаю навпаки, має бути дипломатична ізоляція - показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, що його оточення - злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним важелем і вплинути на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані через особисто його рішення агресії. Очевидно, що припинення російського терору і виведення всіх військ рф з усієї території України - це те єдине, що здатне зупинити цю війну. Україні й всьому світу не потрібні ані заморожені конфлікти, ані тліюча війна. Це формула миру.

Після візиту до України африканські лідери вирушили до росії, де в них запланована зустріч із путіним. Вже наприкінці розмови Володимир Зеленський попросив передати російському диктатору єдине прохання.

Володимир Зеленський, Президент України:

Якщо я ніяк не можу вплинути на вибір колег поїхати до президента рф, я хотів би вас попросити: зверніться, нехай вони відпустять наших політв'язнів. Це буде важливий результат вашої місії.

Африканських лідерів Володимир Зеленський запросив на Глобальний саміт миру, на якому Україна разом із союзниками обговорюватиме реалізацію саме української "формули миру".