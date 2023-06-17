Вижив під час ракетної атаки: історія підлітка з Київщини [ Редагувати ]
Підліток на Київщині вижив завдяки тому, що під час ракетної атаки напередодні спустився у підвал. Адже на будинок його родини впали уламки ракети. Внаслідок повітряного удару рашистів поранено шестеро людей, з-поміж них - дитина. Зруйновані три будинки, десятки - потребують ремонту. Мій колега Анатолій Журавльов побував у селі.
У момент, коли сталася атака - чимало місцевих жителів були вдома.
Володимир, житель села в Київській обл.:
Чотири ракети йшло, одна за одною. Перша точно над морем упала, я чув. Сильний грохіт, і все - результати.
Але одна з ракет таки наробила лиха.
Анатолій Журавльов, кореспондент:
Ось такий вигляд має зсередини один із будинків, що був зруйнований. Тут колись була кухня, за цим столом ще вчора люди снідали. Тепер навколо - купа будівельного сміття. Наскільки вибух був сильний можна судити по цій стіні. Її просто нема.
А ось, що побачив після прильоту на своєму подвір'ї Віктор.
Ось гараж. Автомобіль дочки стоїть понівечений. Ворота гаража повністю зруйновані.
Чоловік каже - в момент удару в будинку був його онук.
Віктор, житель села в Київській обл.:
Оце моєї дочки будинок, два сараї. В хаті все поруйновано. Жодного вікна, жодних дверей. Мебель вся потрощена, всі крокви на даху - всі лопнули. Заборів немає.
Посадовці досі продовжують оцінювати збитки, заподіяні росіянами.
Олена Антонюк, староста села в Київській обл.:
Є зруйнованих 3 будинки у нас, пошкоджених - за 40. Люди є, котрі отримали тілесні пошкодження, загиблих немає.
Свою роботу на місці ведуть і представники українського товариства Червоного хреста.
Варя Волкова, заступниця командира загону швидкого реагування Червоного Хреста України в Київській обл.:
Вчора спілкувалися з бабусею, в будинок которої прилетіло. На щастя, вона жива. Однак слова підтримки їй дали можливість хоча б посміхнутися. Якщо ми можемо допомогти ще і якимись матеріальними благами, тим же брезентом - це дрібниця. Але чому б і ні?
Допомагають мешканцям пошкоджених будинків і волонтери.
Олександр, волонтер:
Хлопці попросили поміч, допомагаємо. Що можемо - те і робимо. Розвали розбираємо, демонтаж.
Андрій, волонтер:
Почули, що людям прилетіли куски ракети, уламки. Ми просто сюда приїхали й почали убирати. - І як взагалі робота проходить? - Нормально! Дружня робота!
Така взаємопідтримка допомагає власникам пошкодженого житла не падати духом. Втім люди сподіваються й на відшкодування збитків.
Володимир, житель села в Київській обл.:
Це ж треба оцінку зробити. Бо мені не можна ж нічого робити, тому що оцінки нема. А куди ж резину тягти? Піде дощ, все заллє знову, попадає все те, що не впало - все попадає.
Посадовці обіцяють завершити оцінку збитків уже в понеділок. Тоді люди, які втратили житло, зможуть оформити заявки на відшкодування.
по темі
Вночі 13 червня ворог завдав удару зі стратегічної авіації - восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Загалом рашисти випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131". Знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон
Внаслідок нічного ракетного удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі загинули 3 людини,18 отримали поранення, є люди в тяжкому стані. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко
Ідея виникла, коли росіяни обстрілювали українські нафтобази й зявився дефіцит пального. За задумом чоловіка, це мав бути бюджетний варіант транспорту.
Російська федерація здатна виготовляти дві-п'ять ракет різних модифікацій на добу. Саме цим поясняється висока інтенсивність ракетних ударів по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий оглядач Денис Попович
Діти рятують життя. В Одесі маленькі художники за допомоги дорослих організували у Міському саду виставку-продаж своїх робіт.