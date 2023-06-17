Підліток на Київщині вижив завдяки тому, що під час ракетної атаки напередодні спустився у підвал. Адже на будинок його родини впали уламки ракети. Внаслідок повітряного удару рашистів поранено шестеро людей, з-поміж них - дитина. Зруйновані три будинки, десятки - потребують ремонту. Мій колега Анатолій Журавльов побував у селі.

У момент, коли сталася атака - чимало місцевих жителів були вдома.

Володимир, житель села в Київській обл.:

Чотири ракети йшло, одна за одною. Перша точно над морем упала, я чув. Сильний грохіт, і все - результати.

Але одна з ракет таки наробила лиха.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Ось такий вигляд має зсередини один із будинків, що був зруйнований. Тут колись була кухня, за цим столом ще вчора люди снідали. Тепер навколо - купа будівельного сміття. Наскільки вибух був сильний можна судити по цій стіні. Її просто нема.

А ось, що побачив після прильоту на своєму подвір'ї Віктор.

Ось гараж. Автомобіль дочки стоїть понівечений. Ворота гаража повністю зруйновані.

Чоловік каже - в момент удару в будинку був його онук.

Віктор, житель села в Київській обл.:

Оце моєї дочки будинок, два сараї. В хаті все поруйновано. Жодного вікна, жодних дверей. Мебель вся потрощена, всі крокви на даху - всі лопнули. Заборів немає.

Посадовці досі продовжують оцінювати збитки, заподіяні росіянами.

Олена Антонюк, староста села в Київській обл.:

Є зруйнованих 3 будинки у нас, пошкоджених - за 40. Люди є, котрі отримали тілесні пошкодження, загиблих немає.

Свою роботу на місці ведуть і представники українського товариства Червоного хреста.

Варя Волкова, заступниця командира загону швидкого реагування Червоного Хреста України в Київській обл.:

Вчора спілкувалися з бабусею, в будинок которої прилетіло. На щастя, вона жива. Однак слова підтримки їй дали можливість хоча б посміхнутися. Якщо ми можемо допомогти ще і якимись матеріальними благами, тим же брезентом - це дрібниця. Але чому б і ні?

Допомагають мешканцям пошкоджених будинків і волонтери.

Олександр, волонтер:

Хлопці попросили поміч, допомагаємо. Що можемо - те і робимо. Розвали розбираємо, демонтаж.

Андрій, волонтер:

Почули, що людям прилетіли куски ракети, уламки. Ми просто сюда приїхали й почали убирати. - І як взагалі робота проходить? - Нормально! Дружня робота!

Така взаємопідтримка допомагає власникам пошкодженого житла не падати духом. Втім люди сподіваються й на відшкодування збитків.

Володимир, житель села в Київській обл.:

Це ж треба оцінку зробити. Бо мені не можна ж нічого робити, тому що оцінки нема. А куди ж резину тягти? Піде дощ, все заллє знову, попадає все те, що не впало - все попадає.

Посадовці обіцяють завершити оцінку збитків уже в понеділок. Тоді люди, які втратили житло, зможуть оформити заявки на відшкодування.