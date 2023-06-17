Росія знову погрожує розривом зернової угоди через те, що російська частина нібито не була виконана.

Про це повідомляє прес-секретар кремля дмитро пєсков.

"Тут навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але можна констатувати, що якщо судити де-факто, то шансів у цієї угоди немає. Угода має на увазі "справу". Справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася РФ, не була зроблена", - сказав пєсков у коментарі пропагандистам.

Представник кремля також заявив, що рф нібито "кілька разів йшла на поступки" та продовжувала угоду.

"Ось тому, якщо дивитися на те, що ми маємо, то перспектив немає. І немає підстав для її продовження", - резюмував він.