Росія абсолютно безвідповідально ставиться до переміщення ядерної зброї - Байден [ Редагувати ]
Росія "абсолютно безвідповідально" ставиться до переміщення ядерної зброї, зокрема в Білорусь.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.
"Я вже багато разів говорив про це - це абсолютно безвідповідально", - заявив він.
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