Зеленський про нові антиросійські санкції ЄС: росія має бути в повній ізоляції [ Редагувати ]
ЄС затвердив новий пакет санкцій проти російської федерації. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака", - повідомив Президент.
Він зауважив, що 11 пакет санкцій ЄС додатково обмежить прибутки Російської Федерації та перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.
"Це зараз одне з пріоритетних завдань", - наголосив глава держави.
Президент також повідомив, що всі українські партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій.
"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право. Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії - це зло та смерть", - підкреслив він.
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