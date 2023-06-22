ЗСУ йдуть на рекорд: нові втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;
- танків - 4013 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 7783 (+12) од.;
- артилерійських систем - 3941 (+21) од.;
- РСЗВ - 617 (+2) од.;
- засоби ППО - 376 (+1) од.;
- літаків - 314 од.;
- гелікоптерів - 307 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1214 од.;
- кораблі /катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од.;
- спеціальна техніка - 539.
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