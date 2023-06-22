Зеленський підписав важливий закон [ Редагувати ]
У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, республіки білорусь, тимчасово окупованої території України".
"Вважаю закон правильним", - зазначив президент.
Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.
по темі
У понеділок, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку
У пʼятницю, 9 червня, президент України Володимир Зеленський звітував, про що говорив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідав на Миколаївщині Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відвідав переправу у Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій
У середу, 7 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі