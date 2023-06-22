Європейський союз перерахував Україну ще один пакет макрофінансової допомоги. Мова йде про 1,5 млрд євро. Про це повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.