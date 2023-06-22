ЄС виділив для України 1,5 млрд євро макрофіну [ Редагувати ]
Європейський союз перерахував Україну ще один пакет макрофінансової допомоги. Мова йде про 1,5 млрд євро. Про це повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу.
Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.
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