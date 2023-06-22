Руйнування греблі Каховської ГЕС все більше загрожує населенню спалахами інфекційних хвороб, адже повінь розмила скотомогильники, цвинтарі, звалища та каналізаційні споруди - і звідти нечистоти потрапили у водойми на півдні країни.

Зараз, за даними Мінохоронздоров'я, найбільш тривожна ситуація на Одещині. Яка саме та чи дослуховуються місцеві жителі до рекомендацій лікарів - дивіться далі.

Андрій Анастасов, кореспондент:

Відвідувати пляжі на Одещині заборонено ще з минулого року - через мінну небезпеку. А після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, і у воду Чорного моря стало потрапляти безліч різного бруду - купатися не можна ще й через санітарний стан води! Втім на узбережжі - майже завжди є люди.

Є навіть ті, хто заходять у воду на свій страх і ризик!

Юрій, житель Одеси:

Ви розумієте: поки грім не гряне, мужик не перехреститься! Я поки нічого не підчепив, тому не боюся. Коли щось трапиться - ось тоді, мабуть, буду на холодне дути.

Більшість відпочивальників у воду не заходять - лише засмагають. А коли припікає - обливаються водою, яку принесли з дому.

Жанна, жителька Одеси:

Ну, я прийшла, ви ж бачите, що так якомога далі від узбережжя й обережно засмагаю, бо хочеться трішки!

Лариса, жителька Одеси:

Ну, вода дуже брудна: по-перше, вона смердить - куди ж там плавати, куди ж там лізти у ту воду? Тритони, змії - ось дівчати прибирали та виловлювали їх! А по-друге, тут все що завгодно плило!

Лікарі попереджають - нині навіть просто перебувати на пляжі небезпечно! Адже збудники інфекцій зараз є навіть у піску! Найбільшу загрозу вони становлять дітям.

Світлана Лаврюкова, директорка Одеської міської клінічної інфекційної лікарні:

Навіщо наражати здоров'я дитини на такий ризик? Це будуть і краплені вливання, і антибіотики - все те, чого ніхто з матусь не любить.

Санлікарі, екоінспектори, науковці. Вони щодня у посиленому режимі моніторять стан морської води на Одещині: беруть зразки, досліджують. І з часом показники лише гіршають. Візуально вода - брудно-зеленого кольору!

Фахівці зафіксували у воді цілий коктейль небезпечних вірусів. Збудників холери наразі нема, але є холероподібні вібріони, що спричиняють гострі кишкові інфекції. А вміст кишкової палички - перевищує норму в чотирнадцять разів!

Арам Анташян, гендиректор ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України:

За результатами нашого моніторингу ми бачимо і виявляємо в морській воді ротавірус, астровірус, виявляємо сальмонелу, виявляємо наявність яєць та личинок гельмінтів як від людей, так і від тварин. Це може свідчити тільки про одне, що є забруднення морської води фекальним компонентом.

Руйнування Каховської греблі неодмінно вплине й на екосистему Чорного моря - переконані науковці. Нині вони лише аналізують дані, але вже розуміють: це буде шок для морського довкілля! Через опріснення води та збагачення органікою фіксують бурхливе цвітіння водоростей. Надалі це може призвести до того, що у придонному шарі води буде обмаль кисню. Деякі види риби, а також мідії та рапани - можуть загинути!

Віктор Коморін, директор НДУ "Український науковий центр екології моря":

Частина риби, яка може мігрувати в більш, скажемо, чисті води - такі види є, але ж малеча, яка тут є на сьогодні - тут можуть бути збитки по чисельності риби дуже великі й на роки уперед.

Також, за словами вчених, у море потрапила велика кількість токсичних речовин: нафтопродукти, метали, хлорорганічні сполуки. Зараз вони здебільшого осіли на дно у Дніпро-Бузькому лимані та поблизу Очакова, але з часом весь цей бруд все одно течія розноситиме вздовж одеського узбережжя.

Юрій Олейнік, завідувач лабораторії НДУ "Український науковий центр екології моря":

Забруднювання - саме токсичні - тут будуть ще довго і наслідки ми будемо відчувати ще довго від них. Вони будуть накопичуватися, переноситися з більш забруднених районів в нашу сторону, а їхні концентрації зростатимуть. Що стосується часу - скільки це все може тривати - цей сезон, це літо вже втрачено: це стовідсотково.

Фахівці також застерігають: і токсичні речовини, і збудники інфекцій можуть накопичуватися в організмі морських жителів. Тому наразі в регіоні діє заборона на вилов риби та морепродуктів.

Володимир Гайдашенко, провідний державний інспектор Одеського рибоохоронного патруля:

Точно заборонено їсти рибу з Чорного моря, з причорноморських лиманів, які мають зв'язок з морем.

Андрій та Сніжана - торгують рибою на одному з одеських ринків. Але зараз від свого основного товару довелося відмовитись.

Сніжана Мейлехзон, продавчиня риби:

Одесити хочуть бичків та камбали. А ще дуже хочуть тюлечки, питають коли буде. Можемо посміхнутись, промовчати та розвести руками.

Екологічна катастрофа вдарила по реалізаторах морепродуктів, риболовних підприємствах і рибалках, які продавали свій вранішній улов просто на вулицях Одеси. Останні не мали документів на товар. Та одесити завжди охоче купували нехай "незаконну" рибу, але ту, яка щойно з моря. Але не зараз.

Ганна Голубовська, жителька Одеси:

Бачила старого чоловіка, який стояв із двома низками бичків. І люди його мовчки обходили. Поки хтось один не "кинув сірника" - нас зараз дуже легко збудити. І всі стали кричати: "Забирайся, ти - заразний, холера". І мало не палили цю рибу. Він розгубився. Почав складати рибу в газети, руки тремтять.

Як довго триватиме заборона - наразі не відомо.