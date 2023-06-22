У Києві продовжують оновлювати укриття. Подекуди підвали перетворюються на цілі творчі простори. А подекуди на дверях встановлюють системи електромагнітних замків. Вони автоматично реагують на сповіщення про повітряну тривогу і відкривають двері. Детальніше про це - наш наступний сюжет.

Головне, щоб діти не бачили, не знали, що там коїться. Якщо ми будемо прибігати й казати дітям: там ракети. Воно їм не потрібно, тому що діти - це наше майбутнє.

Вентиляція, новенькі санвузли, безкоштовний вайфай та проєктор. Такий вигляд нині має укриття гімназії в Оболонському районі Києва. На місці старенького шкільного тиру - тепер сучасний, творчий, а головне - безпечний простір.

Євген Поляков, директор гімназії "Оболонь":

У нас є генератор, який підключений до системи. Коли не було світла, цей генератор повністю запитував нам наше укриття: від екрана до моторів в туалеті. Також ми розмістили в кабінетах телевізори-плазми, де можемо транслювати мультики фільми чи уроки.

В укритті одночасно може знаходитися близько півтисячі людей. Під час повітряних тривог сюди обіцяють пускати не тільки учнів.

Кирило Фесик, голова Оболонської районної державної адміністрації:

Сюди має доступ будь-яка людина, яка хоче безпечно укритися під час обстрілів. Це був перший проєкт, який був організований за ініціативи нашої організації минулого року, за позабюджетне фінансування. Реалізувався фактично на третій місяць, як ворожа армія була вибита з околиць Києва. Набагато раніше, ніж міська влада і міський бюджет виділив будь-яке цільове фінансування. Ми розуміли пріоритетність напрямку і почали активно шукати донорські, меценатські кошти та ресурси, які дали змогу убезпечити безпековий простір в освітньому напрямку.

Торік у районі було реалізовано три таких проєкти. Завдяки коштам небайдужих меценатів. Цьогоріч - до першого вересня - обладнаних укриттів стане ще більше, обіцяють чиновники.

Кирило Фесик, голова Оболонської районної державної адміністрації:

На цей рік заплановано 4. Фактично сума залучених коштів майже 10 мільйонів гривень. Ми намагаємося латати ті дірки, які є за рахунок донорських коштів. Залучення донорських коштів дає змогу обходити деякі бюрократичні процедури, які на рівні КМДА присутні. При цьому такі бюрократичні процедури не впливають на якість, а лише затягують час.

А це вже Дарницький район Києва. Тут, аби забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів, запроваджують систему автоматичного дистанційного відкриття електромагнітних замків.

Микола Калашник, в.о. голови Дарницької районної державної адміністрації:

Магнітний електрозамок, який буде відкриватися під час сигналу повітряної тривоги автоматично, після її завершення магнітні двері на магнітному замку будуть закриватися. Зараз кошти бюджетні на це не витрачаються, це є ініціатива наша, яка підтримана суб'єктом господарювання, підприємцем, який реалізовує це за власний кошт.

Ідея запровадити таку систему на укриттях надійшла від мешканців житлових будинків - кажуть посадовці. Місцеві стали побоюватися за цілісність майна, до того ж досі на слуху трагедія, що сталася у Києві в ніч проти першого червня. Під час тривоги люди кинулися до укриття, але двері були зачинені. Як наслідок - троє загиблих людей.

Укриття просто не відкрили та і все. Люди стукали-стукали, і в той момент прилетіло. З дитиною все добре, а дружина загинула.

Микола Калашник, в.о. голови Дарницької районної державної адміністрації:

Є людський фактор, є питання секунд, і реагування має бути миттєвим. Треба автоматизувати для того, щоб не було можливості зробити щось не так. У разі відсутності, наприклад, електропостачання, як воно працює - фізично замок магнітний вимкнений, і воно цілодобово відчинене.

Ремонт в укритті досі триває. Тут уже встановлено потужну вентиляцію, майстри завершують оздоблення кімнат. Ремонт планують завершити до кінця поточного місяця. І також за кошти спонсорів.