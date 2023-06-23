Сили ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках - Маляр [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на Куп‘янському та Лиманському напрямках зупинили наступ ворожих військ. Там тривали важкі бої. Про це повідомляє замісниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.
На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога.
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