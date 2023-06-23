Вибухи у Генічеську: у ЗСУ підтвердили удар по базі росгвардії [ Редагувати ]
Українські військові завдали удару по базі росгвардії, яка знаходиться у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.
Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук в Telegram.
"База Росгвардії в Генічеську. Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила на себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Знищуємо рашистів, тримаємо небо", - написав Олещук.
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