Доручив звільнити одеського "воєнкома": Зеленський провів засідання Ставки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома", якого підозрюють в продажі "білих квитків".
Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.
Під час засідання було порушено питання:
оборонно-наступальних операцій;
постачання зброї;
контрактів із партнерами;
темпи зростання виробництва в українському ОПК.
"Дав термінове доручення Головкому Залужному (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав президент.
Також президент наказав створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки усіх військкоматів в країні.
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