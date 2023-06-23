Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома", якого підозрюють в продажі "білих квитків".

Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.

Під час засідання було порушено питання:

оборонно-наступальних операцій;

постачання зброї;

контрактів із партнерами;

темпи зростання виробництва в українському ОПК.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав президент.

Також президент наказав створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки усіх військкоматів в країні.