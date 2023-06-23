Україна та чотири країни закликали ООН розслідувати постачання іранських дронів росії [ Редагувати ]
П’ять країн закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів до росії.
Про це оголосила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд.
США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.
"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - зазначила Томас-Грінфілд.
Вона нагадала, що Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію.
"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - підкреслила Томас-Грінфілд.
Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.
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